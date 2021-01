Luca Toni chce transferu Lewandowskiego. "Tak jak zrobił to Ronaldo"

- Chciałbym zobaczyć Roberta we Włoszech. Tak, jak zrobił to Cristiano Ronaldo, przechodząc z Realu Madryt do Juventusu - powiedział w rozmowie z "Tuttosport" Luca Toni, mistrz świata z 2006 roku. Robert Lewandowski to obecnie najlepszy piłkarz świata. Dostrzega to też Luca Toni, były napastnik m.in. Bayernu Monachium, czy mistrz świata z reprezentacją Włoch z 2006 roku. - W tej chwili Robert Lewandowski jest najlepszy. Fizjoterapeuta w Bayernie Monachium Gianni Bianchi powiedział mi, że on jest szalonym profesjonalistą. To nie przypadek, że gra prawie zawsze - dodała legenda włoskiej piłki.

REKLAMA

Zobacz wideo Niesamowita seria Lewandowskiego! Polak się nie zatrzymuje [ELEVEN SPORTS]

Luca Toni chwali Roberta Lewandowskiego i wskazuje następców Polaka

Luca Toni przyznał również, kto w najbliższej przyszłości może grać na poziomie Polaka. Włoch postawił na Erlinga Brauta Haalanda, grającego w Borussii Dortmund oraz Alvaro Moratę - napastnika Juventusu.

Niemcy o Robercie Lewandowskim: Zasługuje tylko na to określenie

Luca Toni występował w Bayernie Monachium w latach 2007-2010. W niemieckim klubie rozegrał 62 mecze, w których strzelił 38 goli. W tym czasie zdobył dwukrotne mistrzostwo kraju oraz wygrał dwa Puchary Niemiec. W swoim pierwszym sezonie został królem strzelców Bundesligi.

Niemieckie media chwalą Lewandowskiego. "Zasługuje tylko na jedną ocenę"

Robert Lewandowski jest obecnym liderem klasyfikacji strzelców w niemieckiej ekstraklasie. W 18 meczach napastnik Bayernu Monachium strzelił 23 gole oraz zanotował pięć asyst. W poprzednim sezonie reprezentant Polski był najlepszym strzelcem Bundesligi, Pucharu Niemiec oraz Ligi Mistrzów. Wspomniany przez Lucę Toniego Erling Haaland zajmuje drugie miejsce klasyfikacji z 13 golami na koncie.