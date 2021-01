Trener Bayernu ogłosił deklarację: Obecnym składem dogramy sezon do końca

Już w piątek o godzinie 20:30 Bayern Monachium zagra z Borussią Moenchengladbach w jednym z najciekawszych meczów 15. kolejki Bundesligi. Dzień przed meczem głos zabrał trener mistrzów Niemiec, Hansi Flick, który wypowiedział się między innymi na temat potencjalnych wzmocnień jego drużyny w zimowym okienku transferowym.

- Niemal wszyscy na świecie mają trudniejszą sytuację z powodu pandemii koronawirusa. Zresztą ja nie potrzebuję nowych zawodników. Składem, jakim obecnie dysponujemy, zagramy do końca sezonu. Uważam, że mamy odpowiednią jakość i nasze cele na ten rok nie są zagrożone. Oczywiście możemy grać lepiej, ale by tak się stało, każdy z zawodników musi się poprawić. Skupiamy się na poprawie gry w obronie, a nie wzmocnieniach - powiedział Flick.

Flick nie chce zimowych transferów

Decyzji Niemca nie zmienią możliwe odejścia Joshuy Zirkzee czy Javiego Martineza, którzy łączeni są z odejściem z klubu. Flick przyznał, że najbliższe transfery do Bayernu Monachium przewiduje dopiero latem.

- Na razie nie zaprzątam sobie tym głowy. Sprawy mogą jednak szybko się zmienić. Co do Zirkzee to na pewno posiada wielkie umiejętności i ma wielkie pole do poprawy. W ostatnim czasie nie trenował jednak wiele z powodu koronawirusa oraz urazu. W najbliższych tygodniach będzie grał z nami, ale też w zespole młodzieżowym. Na treningach z pierwszą drużyną może się wiele nauczyć, jednak musi też pokazać, na co go stać w drugiej drużynie - skomentował Flick.

Po 14 kolejkach Bundesligi Bayern prowadzi w tabeli z 33 punktami na koncie. Mistrzowie Niemiec mają dwa punkty więcej od RB Lipsk i pięć od Bayeru Leverkusen.