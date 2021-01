Transfer MU. "Ma wszystko, by stać się najważniejszym piłkarzem klubu w najbliższych latach"

Urodzony w Abidżanie Amad Diallo do Włoch przyjechał w 2012 roku wraz z bratem. Trzy lata później nastolatek podpisał kontrakt z Atalantą Bergamo, w której występował głównie w zespołach juniorskich i młodzieżowych. W październiku 2019 roku Diallo zadebiutował w pierwszej drużynie, zdobywając bramkę w wygranym aż 7:1 meczu z Udinese. W poprzednim sezonie Serie A zagrał jeszcze dwukrotnie, wchodząc na boisko w meczach z Juventusem oraz Parmą.

W obecnych rozgrywkach Diallo zaliczył dwa występy w pierwszej drużynie. W obu przypadkach był rezerwowym: w Lidze Mistrzów przeciwko Midtjylland oraz w Serie A w meczu z Hellasem Werona. 18-latek błyszczał jednak w rozgrywkach młodzieżowych. W poprzednim sezonie rozegrał łącznie 24 mecze, w których strzelił siedem goli i miał 11 asyst.

Manchester United pozyskał wielki talent z Serie A

W czwartek pozyskanie młodego skrzydłowego ogłosił Manchester United. Klub z Old Trafford porozumiał się z Atalantą już w październiku zeszłego roku, jednak był to ostatni dzień letniego okienka transferowego i do dopełnienia wszelkich formalności zabrakło czasu. Teraz Diallo jest już po testach medycznych, otrzymał też wizę i pozwolenie na pracę. 18-latek podpisał 4,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny rok.

- Obserwowaliśmy go od kilku lat. Sam też brałem w tym udział i uważam, że to jeden z najzdolniejszych piłkarzy młodego pokolenia na świecie. Mamy piękną historię promowania młodych zawodników i jestem przekonany, że Amad będzie kolejnym z nich - powiedział trener Manchesteru United, Ole Gunnar Solskjaer.

I dodał: Chociaż będzie potrzebował jeszcze czasu, by dostosować się do nowych warunków, to jestem pewien, że ze swoją szybkością, wizją i umiejętnością dryblingu osiągnie tu wielkie rzeczy. Amad ma wszystko, by stać się jednym z najważniejszych piłkarzy Manchesteru United w kolejnych latach.

