Niespodzianka dla fanów skoków! Będzie transmisja z FIS Cup! Wystąpią tam skoczkowie Doleżala!

Jak poinformował dziennikarz TVP Sport, Paweł Baran, stacja pokaże oba konkursy FIS Cup w skokach narciarskich, który w dniach 9-10 stycznia odbędzie się na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Dla kibiców to jedna z niewielu okazji do śledzenia zawodów "trzeciej ligi" w telewizji. Rzadko pokazuje się Puchar Kontynentalny, a co dopiero FIS Cup.

Zawody FIS Cup w Zakopanem transmitowane! Wystąpią tam zawodnicy kadry narodowej

Zawody mogą być jednak bardzo interesujące. Sztab polskiej kadry zdecydował, że wezmą w nich udział członkowie kadry narodowej Michala Doleżala. Początkowo podano, że wystąpi Jakub Wolny, ale skoczek został powołany na zawody Pucharu Świata w Titisee-Neustadt, więc można się spodziewać, że w jego miejsce pojawi się tam Maciej Kot lub Klemens Murańka, którzy po ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen wrócili do kraju.

Poza tym wśród zawodników zgłoszonych do startu znależli się także Mateusz Gruszka, Kacper Juroszek, Jan Habdas, Arkadiusz Jojko, Krzysztof Kieta, Szymon Zapotoczny, Stanisław Ciszek, Wiktor Fickowski, Jarosław Krzak, Stanisław Majerczyk, Karol Niemczyk, Adam Niżnik, Wiktor Pękala, Robert Ryś, Jan Rzadkosz, Wiktor Węgrzynkiewicz, Marcin Wróbel, Stefan Hula oraz Tomasz Pilch.

Zawody zaplanowano na sobotę i niedzielę. W pierwszy dzień rozpoczną się oficjalnym treningiem od godziny 9:30, a pierwsza seria rozpocznie się o 12:00. W drugi pierwszą serię konkursową, która wystartuje o 10:30, poprzedzi seria próbna o 9:00. Transmisja na TVP Sport w sobotę ma ruszyć od 10:55, a w niedzielę od 10:25.

