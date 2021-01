Polak zostanie szefem zespołu Formuły 1? Marcin Budkowski może zapisać się w historii!

W środę Budkowski awansował na stanowisko jednego z pięciu dyrektorów całego Renault Sport Racing (pionu sportowego Renault), po tym jak z tej roli zrezygnował Jerome Stoll. Do tej pory Polak był dyrektorem wykonawczym zespołu Alpine, czyli wcześniejszego Renault w Formule 1. I wiele wskazuje na to, że to nie koniec zmian strukturalnych w Renault, które mogłyby sprawić, że zajdzie jeszcze wyżej.

Awans Budkowskiego w strukturze Renault to nie koniec? Może zostać szefem zespołu F1

Nadal nie potwierdzono, kto będzie szefem zespołu Alpine na sezon 2021. Do końca roku tę funkcję sprawował Cyril Abiteboul, ale sam nie potrafił powiedzieć, czy w tej samej roli kibice zobaczą go przez kolejny sezon F1. Media spekulowały, że być może zostanie przesunięty do jednej z funkcji dyrektorskich w Renault. Te plotki napędziła informacja z czwartku - z zespołu Suzuki w Moto GP odchodzi Davide Brivio. Twórca sukcesów tej ekipy i Yamahy, a także zawodników takich, jak dziesięciokrotny mistrz świata, Valentino Rossi. Brivio jest łączony z przyjściem właśnie do Alpine F1 Team. I to według portalu "motorsport-total.com" miałoby stworzyć szansę dla Marcina Budkowskiego, bo Włoch zostałby CEO (dyrektorem generalnym) Alpine i miałby widzieć w Polaku nowego szefa zespołu Formuły 1.

Brivio doskonale zna się z CEO Renault, Lucą de Meo, z którym pracował w 2007 roku w zespole Yamaha w MotoGP. De Meo był tam specjalistą od marketingu, a obaj panowie poznali się na tyle dobrze, że teraz mocno sobie ufają. Dlatego Włoch miałby ważną pozycję w sprawie obsadzenia stanowisk na sezon 2021. Scenariusz, w którym Brivio faktycznie przyszedłby pracować w zespole, a Budkowski zostałby nowym szefem zespołu Alpine to nie jedyne rozwiązanie sytuacji. Pojawiają się także możliwości kontynuacji pracy przez Cyrila Abiteboula oraz objęcia stanowiska przez samego Davide Brivio. Kiedy dowiemy się o dokładnej roli Budkowskiego na nowy sezon F1? Być może w ciągu kilku dni, a na pewno po ewentualnym potwierdzeniu przyjścia do Alpine Davide Brivio. W Alpine F1 Team w sezonie 2021 będą jeździć Fernando Alonso oraz Esteban Ocon.

Budkowski byłby pierwszym Polakiem w tej roli. A już nazywają go "polskim Adrianem Neweyem"

Budkowski pracuje w Renault od października 2017 roku. Wcześniej był inżynierem w zespołach Prost Grand Prix i Ferrari. Kierował tam zespołami pracującymi nad testami aerodynamiki, a w 2007 roku przeszedł do McLarena, gdzie został starszym aerodynamikiem. Cztery lata później po krytycznych uwagach Paddy'ego Lowa (ówczesnego dyrektora rozwoju zespołu) musiał się udać na kilkumiesięczny urlop, ale nie odszedł z zespołu i pracował jako szef zespołu ds. aerodynamiki do 2014 roku. Wtedy przeniósł się do FIA, gdzie został koordynatorem technicznym i sportowym, a następnie awansował do pozycji szefa departamentu technicznego Federacji. Jego przejściu do Renault po pracy w FIA towarzyszyło wiele sprzeciwów, ale Polak mógł tego dokonać. Jest nazywany "polskim Adrianem Neweyem" i jednym z najlepiej wykwalifikowanych inżynierów w F1. Zostałby pierwszym polskim szefem zespołu tej serii w historii.

