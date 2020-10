Bayern Monachium dopina hitowy transfer! Wielki powrót do mistrza Niemiec

Kilka dni temu niemieckie media poinformowały, że Bayern Monachium chciałby wzmocnić kadrę jeszcze przed zamknięciem okienka transferowego. Jak podaje dziennikarz "Sky Sports", jednym z piłkarzy, którzy dołączą do składu Hansiego Flicka na obecny sezon jest Douglas Costa, który występował w bawarskim klubie w latach 2015-2018.

Douglas Costa rano opuści Turyn, żeby przejść badania medyczne jako nowy zawodnik Bayernu Monachium. Będzie to wypożyczenie, bez opcji wykupu, bez transferowych opłat dla Juventusu. Bayern opłaci jedynie całą pensję piłkarza. Potwierdzone!

Bayern Monachium ponownie sięga po Douglasa Costę. Szansa dla Juventusu na pozyskanie gwiazdy

Zdaniem włoskiego dziennikarza wypożyczenie Douglasa Costy przyniesie korzyści nie tylko Bayernowi Monachium, ale także Juventusowi, który w tym samym czasie dopina transfer młodej gwiazdy Serie A - Federico Chiesy. Romano poinformował na Twitterze, że władze mistrza Włoch doszły do porozumienia z Fiorentiną, a ogłoszenie transferu 22-latka jest kwestią czasu.

Federico Chiesa z Fiorentiny do Juventusu, potwierdzone! Wypożyczenie z obligatoryjnym wykupem za 50 mln euro. Testy medyczne już dzisiaj. Warunki indywidualne uzgodnione do 2025 roku. Oficjalne ogłoszenie w ciągu kilku godzin tak, jak transfer Douglasa Costy do Bayernu Monachium

Douglas Costa trafił do Juventusu Turyn już w 2017 roku. Pierwszy sezon w Serie A spędził w ramach wypożyczenia. Rok później władze włoskiego klubu zdecydowały się na definitywny transfer, który kosztował ich 40 mln euro. W Bayernie Monachium Brazylijczyk występował przez dwa lata. W zespole z Bundesligi 30-latek rozegrał 77 spotkań, w których strzelił 14 goli oraz zanotował 27 asyst. We włoskim klubie natomiast wystąpił w 103 meczach, strzelając 10 goli oraz zdobywając 21 asyst. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.