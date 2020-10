Bayern szykuje transfery w samej końcówce okienka. Aż pięć nazwisk

Bayern Monachium ma za sobą fantastyczny sezon 2019/2020. W nowym sezonie mistrzowie Niemiec będą chcieli obronić tytuły w Lidze Mistrzów i Bundeslidze, ale mają świadomość, że potrzebują wzmocnień. Z drużyny odeszli m.in. Ivan Perisić i Thiago. Bayern wymaga zmian, co pokazał także ostatni mecz z Hoffenheim, przegrany aż 1:4.

Bayern szuka piłkarzy. Padają nazwiska ewentualnych wzmocnień

Portal tz.de wymienia nazwiska piłkarzy, którzy w najbliższych godzinach mogą dołączyć do ekipy z Monachium. Czasu na transfery nie zostało dużo, bo okno transferowe w Europie zamyka się w poniedziałek 5 października o północy. Trener Hansi Flick miał apelować ostatnio o nowych piłkarzy. Niemiec chciałby wzmocnień na pozycji prawego obrońcy, środkowego pomocnika i napastnika.

Do obrony może dołączyć Tariq Lamptey lub Max Aarons. Bayern liczył na transfer Sergino Desta, ale ten odchodząc z Ajaksu, wybrał Barcelonę. 20-letni Lamptey to gracz Brighton, a jego rówieśnik Aaron występuje w Norwich. Od niedawna niemieckie media informują, że możliwy jest także powrót Mario Goetze do Monachium. Niemiec od pierwszego lipca pozostaje bez klubu, ostatnio grał dla Borussii Dortmund, a w latach 2013-2016 występował w Bayernie. Dobrze zna bawarski klub, a za jego transfer mistrzowie Niemiec nie musieliby płacić (z wyjątkiem kontraktu dla Niemca).

Do ataku Bayern rozważa dwóch Chorwatów. Pierwszy to Mario Mandzukić, a drugi Adrej Kramarić. Mandzukić jest wolnym piłkarzem, do lipca grał w Katarze. W latach 2012-2014 był zawodnikiem Bayernu. Kramarić z kolei imponuje formą na początku sezonu. W trzech kolejkach Bundesligi strzelił sześć goli, a do tego dołożył dwa trafienia w meczu Pucharu Niemiec. Jest zawodnikiem Hoffenheim, wycenianym na około 30 mln euro.

