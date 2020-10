Media: Karbownik trafi do Premier League! Zwrot ws. transferu piłkarza Legii

Rozmowy z Legią o Michale Karbowniku najpierw długo prowadziło Napoli. Później do klubu z Warszawy po Polaka zgłaszała się Parma, o czym informował włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio. Teraz nastąpił kolejny zwrot i kierunek, gdzie może odejść piłkarz to Anglia, a nie Włochy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski uratował Bayern. Na 2:0 z Herthą strzelał, wyganiając się z pola karnego [ELEVEN SPORTS]

Karbownik za Moderem, ale za mniejsze pieniądze. Obaj mają zagrać w Premier League

Według Tomasza Włodarczyka z portalu meczyki.pl Karbownik ma się przenieść do Brighton. Transfer ma przypominać inne możliwe odejście zawodnika z ekstraklasy - Jakuba Modera z Lecha Poznań, który także miałby trafić do tej drużyny z Premier League. - Za Karbownika Legia dostanie ponad 5,5 miliona euro gotówki, ale piłkarz zostanie do niej od razu wypożyczony. Brighton będzie mogło go przejąć już zimą po dopłaceniu bonusów - czytamy w artykule.

Kwota, którą za Modera dostanie Lech, pobije transferowy rekord ekstraklasy, który należy teraz do Radosława Majeckiego. Byłego bramkarza Legii, który zimą został sprzedany za siedem milionów euro do AS Monaco. A to była tylko podstawowa kwota, bo mogą do niej dość warte ponad milion euro bonusy i dziesięć procent od kwoty następnego transferu. W przypadku Karbownika kwota 5,5 miliona euro jest podawana bez możliwych dodatkowych bonusów, które Legia może dostać w połowie sezonu, gdy zawodnik odszedłby do Brighton. Natomiast kwota transferowa Modera to całość "dziesięciu lub mniej" milionów euro, które Lech ma dostać od razu oraz premii.

Oba transfery mają zostać potwierdzone w poniedziałek, 5 października po tym, jak zawodnicy przejdą testy medyczne w Niemczech. Michał Karbownik do tej pory rozegrał w Legii 41 meczów, zdobył siedem goli i zaliczył cztery asysty. Jego kontrakt z warszawskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Brighton zajmuje obecnie piętnaste miejsce w tabeli Premier League. Po czterech spotkaniach zgromadziło jedynie trzy punkty.

Przeczytaj także: