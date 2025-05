Dramat. Gwiazda Premier League jest w śpiączce

W niedzielę Nottingham Forest podejmowało na własnym stadionie Leicester City w 36. kolejce Premier League. Było to bardzo ważne spotkanie dla gospodarzy, którzy walczą o awans do Ligi Mistrzów i zwycięstwo mogło przybliżyć ich do tego sukcesu. Rywale mimo pewnej degradacji dali z siebie wszystko i w końcówce meczu utrzymywał się wynik 2:2.

Taiwo Awoniyi przeszedł operację brzucha. To mogło skończyć się tragicznie

W ostatnich minutach spotkania napastnik Nottingham Taiwo Awoniyi zderzył się ze słupkiem. Została mu udzielona pomoc medyczna, a napastnik nie mógł opuścić już boiska, ponieważ trener Nuno Espirito Santo wykorzystał limit zmian. Po meczu zawodnik nadal źle się czuł i trafił do szpitala. Jak przekazał "Mail Sport", zabieg był pilny i mógł skończyć się nawet śmiercią. Ostatecznie operacja zakończyła się sukcesem, a Nigeryjczyk przebywa obecnie w śpiączce.

Nottingham Forest opublikowało również komunikat, w którym potwierdzono, że Awoniyi dochodzi do zdrowia. Klub wyjaśnił również zachowanie prezesa Evangelosa Marinakisa, który po meczu wtargnął na boisko i miał pretensje do szkoleniowca. W mediach mówiło się, że chodziło o wynik (spotkanie zakończyło się remisem 2:2). Okazało się, że Marinakis miał pretensje właśnie z powodu nigeryjskiego napastnika, który pozostał na boisku.

"Powaga kontuzji Taiwo Awoniyiego jest przypomnieniem o ryzyku w grze i dlaczego zdrowie i dobre samopoczucie zawodnika zawsze muszą być na pierwszym miejscu. Ta zasada nie jest dla nas tylko polityką, jest głęboko zakorzenioną wiarą i przekonaniem naszego właściciela. Dla Evangelosa Marinakisa to nie tylko klub, to rodzina, a on wpaja to przesłanie nam wszystkim. Dlatego był tak osobiście i emocjonalnie zaangażowany w sytuację. Jego reakcją była głęboka troska, odpowiedzialność i emocjonalne zaangażowanie. Nie było żadnej konfrontacji z Nuno. Wszyscy dzieliliśmy się frustracją, że zespół medyczny nigdy nie powinien był pozwolić zawodnikowi kontynuować gry" - czytamy.

Nottingham Forest po 36 kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 62 punktów. Do miejsc gwarantujących awans do Ligi Mistrzów traci tylko punkt. W następnej serii spotkań zmierzy się z West Hamem. Mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 15:15.

Taiwo Awoniyi jest piłkarzem Nottingham Forest od 2022 roku. W bieżącym sezonie rozegrał 32 mecze i strzelił dwa gole.