"Młody" pobił rekord. Niebywałe. "Trenował z nami kilka razy"

Ethan Nwaneri to piłkarz urodzony w roku 2007. Utalentowany 15-latek nie tylko stał się najmłodszym debiutantem w historii Premier League, ale też pierwszym zawodnikiem ze swojego rocznika, który wystąpił w meczu jednej z pięciu najsilniejszych europejskich lig. W 92. minucie meczu pomiędzy Arsenalem a Brentfordem zmienił Portugalczyka Fabio Vieirę.

Ethan Nwaneri przebił osiągnięcie Harveya Elliota i stał się najmłodszym piłkarzem w historii Premier League

Dotychczasowym rekordzistą był Harvey Elliot. Pomocnik, obecnie występujący w Liverpoolu, swój debiutancki mecz zaliczył w barwach Fulham. 4 maja 2019 roku zagrał 12 minut w spotkaniu z Wolverhampton, mając 16 lat i 30 dni. Tymczasem Nwaneri nie skończył jeszcze 16. roku życia.

Młody Anglik nigeryjskiego pochodzenia jest wychowankiem Arsenalu. Do tej pory grał w klubowych rezerwach oraz w zespole do lat 18. Jest jednak wybitnie uzdolniony, co dostrzegł trener Mikel Arteta, który pozwolił mu w niedzielnym spotkaniu z Brentfordem spędzić chociaż parędziesiąt sekund na murawie razem z pierwszą drużyną. - Spotkałem tego chłopaka w naszej akademii i naprawdę spodobało mi się to, co u niego zobaczyłem. Trenował z nami kilka razy i wczoraj pomyślałem, że jeśli nadarzy się okazja, to dam mu zadebiutować - tłumaczył hiszpański szkoleniowiec w rozmowie przed kamerami telewizji beIN Sports.

Nwaneri, który na co dzień występuje na pozycji ofensywnego pomocnika, zastąpił na boisku Fabio Vieirę, strzelca jednej bramek w tym meczu. Arsenal odnotował pewne zwycięstwo 3:0, a oprócz sprowadzonego z FC Porto 22-letniego Portugalczyka, na listę strzelców wpisali się także William Saliba i Gabriel Jesus. W tabeli Premier League Arsenal prowadzi z 18 punktami po siedmiu rozegranych meczach i o punkt wyprzedza Manchester City i Tottenham Hotspurs.