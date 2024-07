To koniec, nie ma już ratunku. Klub wykreślony z rozgrywek. A mieli grać w LKE

To już jest koniec! SK Dnipro-1 miało w tym roku przystąpić do rywalizacji w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Do tego jednak prawdopodobnie nie dojdzie. Na pewno za to nie dojdzie do zmagań piłkarzy w rozgrywkach ligowych. Potwierdziły to władze ligi ukraińskiej. Dnipro nie przystąpi do sezonu 2024/25.

