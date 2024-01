Sensacja w Premier League! Moder i spółka w szoku. Historyczny wynik

Co to był za wieczór w angielskiej Premier League! Luton Town aż 4:0 rozbiło Brighton, w którym występuje Jakub Moder. Kopciuszek ligi nie dał najmniejszych szans faworyzowanym rywalom. Polak też miał udział w grze, ale nie będzie go wspominał najlepiej. Powodów do radości nie ma także Matty Cash. Jego Aston Villa przegrała z Newcastle United. Trzy punkty zapisał za to Arenal, w którym symboliczny występ zanotował Jakub Kiwior.

