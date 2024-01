Piłkarz Man City przyznał się, że chciał uciekać z kraju. "Wiedziałem, że media nie dadzą mi spokoju"

Gwiazdor Manchesteru City Kyle Walker jest ostro krytykowany w angielskich mediach po tym, jak na jaw wyszły informacje dotyczące jego życia prywatnego. Reprezentant Anglii, który od dawna zdradzał żonę, przyznał się do błędów i ujawnił, że latem był o krok od zmiany klubu. - Nie chciałem odchodzić, ale to była okazja do ucieczki z Anglii - powiedział Walker.

3 Fot. REUTERS/David Klein Otwórz galerię Na Gazeta.pl