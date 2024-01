Jeszcze jedna stanowcza deklaracja Kloppa. "Nigdy. Nawet jak nie będę miał co jeść"

W piątek przed południem Liverpool wydał szokujący komunikat, w którym poinformował, że Juergen Klopp opuści klub po zakończeniu obecnego sezonu. Była to informacja tym bardziej szokująca, że kontrakt niemieckiego szkoleniowca ważny jest do czerwca 2026 r.

Razem z Kloppem Liverpool opuszczą jego asystenci Pepijn Lijnders i Peter Krawietz oraz dyrektor sportowy Joerg Schmadtke. - Rozumiem, że dla wielu z was to ogromny szok. Oczywiście mogę to w jakiś sposób wyjaśnić, a przynajmniej spróbować - powiedział Niemiec w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych klubu.

- Zaczęło mi brakować paliwa, czasami brakuje mi energii. Jestem winny wam pełną szczerość. Po tym, co tutaj przeżyliśmy przez ponad osiem lat poczułem, że warto będzie się zatrzymać. Przez ostatnie lata mój szacunek i miłość do Liverpoolu rósł z każdym kolejnym miesiącem - dodał Klopp.

- Zasygnalizowałem to władzom klubu już w listopadzie. Zawsze myślimy o wielu sprawach z wyprzedzeniem. Rozmawialiśmy o letnim okienku transferowych, potencjalnych ruchach, gdy nagle zdałem sobie sprawę, że nie jestem pewien, czy będę wtedy trenerem Liverpoolu. W pierwszej chwili byłem zaskoczony tą myślą, ale potem stwierdziłem, że to całkiem możliwe - podsumował.

Klopp: Nic nie zmieni mojej decyzji

Wraz z deklaracją Kloppa ruszyła lawina spekulacji i domysłów. W mediach pojawiły się informacje, że decyzja Niemca spowodowana była perspektywą objęcia reprezentacji Niemiec lub Bayernu Monachium już tego lata. Inne plotki sugerowały, że za rok Klopp może przenieść się do Hiszpanii, gdzie mógłby zacząć pracę w Realu Madryt lub Barcelonie.

Sam zainteresowany odniósł się do tych plotek, wyraźnie precyzując swoje plany. - Przez następny rok nie obejmę żadnej reprezentacji, ani żadnego klubu - zapewnił Klopp na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Norwich w Pucharze Anglii.

- Nigdy nie obejmę też żadnego innego angielskiego klubu. Nie stanie się tak, nawet jeśli nie będę miał co jeść. Nic nie zmieni mojej decyzji. Potrzebuję przerwy. Mam nadzieję, że kibice zrozumieją moją decyzję - dodał niemiecki szkoleniowiec.

Klopp trenerem Liverpoolu został w październiku 2015 r. Na Anfield Road zdobył mistrzostwo Anglii (2020 r.), Puchar Anglii (2022 r.), Puchar Ligi (2022 r.), Superpuchar Europy (2019 r.) i Klubowe Mistrzostwo Świata (2019 r.). W 2019 r. Klopp doprowadził Liverpool do triumfu w Lidze Mistrzów, a w jej finałach zagrał też w 2018 r. i 2022 r. W 2016 r. zagrał również w finale Ligi Europy.

W tym sezonie Liverpool ma szansę na kolejne trofea pod wodzą Kloppa. Po 21 kolejkach Premier League Liverpool jest na pierwszym miejscu w tabeli i pięcioma punktami przewagi nad Manchesterem City, który rozegrał o jeden mecz mniej. Liverpool jest też w finale Pucharu Ligi, 4. rundzie Pucharu Anglii i 1/8 finału Ligi Europy.