A jednak! Polak zostaje w Liverpoolu. Zmiana decyzji na ostatniej prostej

Dla Musiałowskiego gra w Birmingham City miała być pierwszą szansą w seniorskim futbolu. Młodzieżowy reprezentant Polski w drużynie młodzieżowej i rezerwach Liverpoolu rozegrał w sumie 80 meczów oficjalnych, w których strzelił 30 goli i zaliczył 6 asyst. Jego bilans obecnym sezonie to 11 meczów, 6 goli i asysta w rezerwach "The Reds".

Latem 20-letni Musiałowski był na celowniku wielu drużyn ekstraklasy, w tym Jagiellonii Białystok i Górnika Zabrze. Sam zawodnik jednak nie chciał za żadną cenę wracać do Polski. Pozyskać młodego skrzydłowego chciał także austriacki TSV Hartberg, ale tylko za darmo, na co z kolei nie przystał Liverpool. Dlatego też Musiałowski zdecydował się pozostać na kolejną rundę na Anfield Road, ale teraz wszystko wskazywało na to, że jego przygoda z Liverpoolem się zakończy.

Mateusz Musiałowski miał zostać piłkarzem Birmingham City, ale się rozmyślił

Transfer Mateusza Musiałowskiego do Birmingham City, o którym pierwszy pisał Tomasz Ćwiąkała z Canal+ Sport, był naprawdę bliski finalizacji. Birmingham i Liverpool doszły do porozumienia, co nie było szczególnie trudne, biorąc pod uwagę, że kontrakt Musiałowskiego z "The Reds" wygasa z końcem sezonu.

Według naszych informacji, sam piłkarz wraz z menedżerem Cezarym Kucharskim w czwartek byli w Birmingham, gdzie mieli okazję rozmawiać z Krystianem Bielikiem, trenerem Tonym Mowbrayem i dyrektorem sportowym klubu. Koniec końców jednak Musiałowski nie zdecydował się podpisać kontraktu z klubem z St Andrews.

Sam zawodnik bardziej myśli o wyjeździe z Anglii, choć w Birmingham powinien mieć niemałe szanse na grę, gdyż City jest w kryzysie i nie ma zbyt szerokiej kadry. Jego niedoszły klub, po fatalnej kadencji Wayne'a Rooneya, musi przede wszystkim martwić się o utrzymanie w Championship. Birmingham zajmuje w tabeli dopiero dwudzieste miejsce, ale ma osiem punktów przewagi nad strefą spadkową.

Angielskie media niedawno pisały o tym, że Musiałowski może trafić do Leeds United. Jak się dowiedzieliśmy, nie było w tym wiele prawdy, a sama plotka powstała, gdyż najprawdopodobniej ktoś dostrzegł na trybunach Elland Road Cezarego Kucharskiego, który oglądał jedno ze spotkań popularnych "Pawi".

Wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach będą odbywały się jeszcze poszukiwania klubu spoza Anglii (i najpewniej Polski, do której Musiałowski też nie chce wracać) dla 20-letniego skrzydłowego, ale może zabraknąć czasu, bo w wielu ligach zimowe okno transferowe zakończy się już w przyszłym tygodniu, z końcem stycznia.

