Te słowa Casha nie spodobają się Polakom. Jaśniej się nie da

To był niezwykle udany rok dla Matty'ego Casha. I choć prawemu obrońcy nie udało wywalczyć się bezpośredniego awansu z reprezentacją Polski na tegoroczne mistrzostwa Europy, to wciąż może dokonać przez baraże. Dużo lepiej wiodło mu się w Aston Villi, z którą awansował do Ligi Konferencji Europy. W ostatnim czasie 26-latek udzielił wywiadu kanałowi "Fubo", w którym został poproszony o wybór między kadrą narodową a klubem. Jego odpowiedź nie spodoba się kibicom reprezentacji.

