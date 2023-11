Świetne wieści dla Probierza! Reprezentant Polski w kadrze na wielki hit!

Cash początkowo otrzymał powołanie do kadry od Michała Probierza na listopadowe spotkania, jednak z powodu urazu kilka godzin przed początkiem zgrupowania wydano komunikat, w którym poinformowano, że w jego miejsce na kadrę przyjedzie Tymoteusz Puchacz. Cash w tym czasie dochodził do zdrowia w klubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Matty Cash wraca do gry po kontuzji! Świetne wieści

W niedzielę 26 listopada o godzinie 15:00 Aston Villa zmierzy się na wyjeździe z Tottenhamem. Będzie to prawdziwy ligowy szlagier - piąty zespół zmierzy się z czwartym. Zespół, który wygra, ma szansę wskoczyć po tej kolejce na podium.

Już wiadomo, że w wyjściowym składzie zespołu z Birmingham wystąpi Matty Cash. Polski zawodnik wraca więc do rywalizacji równo dwa tygodnie po odniesieniu kontuzji. W niedzielnym starciu zagra on jako skrzydłowy. Taką decyzję podjął Unai Emery.

Matty Cash w tym sezonie rozegrał już 19 spotkań w barwach angielskiej drużyny. Zdobył trzy gole (dwie w lidze i jedną w eliminacjach do Ligi Europy) oraz zanotował dwie asysty (jedną w lidze i jedną w Lidze Konferencji Europy).

Przed Polakiem za kilka dni kolejne ważne starcie - tym razem w Lidze Konferencji Europy. Do Birmingham przyjedzie Legia Warszawa, która w pierwszym starciu tych ekip przy Łazienkowskiej 3 wygrała 3:2. Zarówno Legia, jak i Aston mają obecnie na koncie po dziewięć punktów w rozgrywkach i zajmują dwa pierwsze miejsca w grupie. Do końca fazy grupowej zostały tylko dwa mecze, co oznacza, że w ich bezpośrednim starciu wystarczy remis, aby obie ekipy były pewne awansu do fazy pucharowej. Poczatek meczu Aston Villa - Legia Warszawa zaplanowano na czwartek 30 listopada na 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.