Poważne oskarżenia wobec Guardioli! Powiązania z grupą terrorystów

Hiszpania ma problemy z trzema ruchami separatystycznymi, które destabilizują sytuację polityczną w tym kraju. Jednym z nich jest separatyzm kataloński, który sięga X wieku i dąży do poszerzenia autonomii regionu. W 2017 roku odbyło się nawet referendum w tej sprawie, które nie zostało uznane za rząd Hiszpanii. Doszło do bitwy na ulicach Barcelony pomiędzy Katalończykami a siłami rządowymi.

Problemy Guardioli. Rząd podejrzewa go o powiązania z ruchem rzekomo terrorystycznym

Tego samego dnia FC Barcelona rozgrywała spotkanie ligowe z Las Palmas na pustym Camp Nou. Wówczas prezes La Liga Javier Tebas stwierdził, że meczu nie można przełożyć tylko z powodu organizowanych nielegalnych wyborów, czym wyprowadził z równowagi miejscowych kibiców. Gromkie hasło "Independencia!" [niepodległość - tł.] wielokrotnie, praktycznie co mecz, pojawiało się na Camp Nou.

Ruch niepodległościowy w Katalonii otwarcie wspiera także Pep Guardiola. - Reprezentacja Katalonii jest dla Guardioli czymś niezwykle ważnym. Zawsze kochał granie dla swojej prawdziwej ojczyzny - powiedział kiedyś trener Pere Gratacos, selekcjoner nieoficjalnej kadry Katalonii w latach 2005-2009. Pep Guardiola wystąpił w tej reprezentacji w siedmiu meczach.

Organizację dążące do niepodległości Katalonii przez rząd Hiszpanii często są postrzegane jako terrorystyczne. Tak jest z frakcją Tsunami Democratic, wobec której Krajowy Trybunał prowadzi dochodzenie w sprawie działalności terrorystycznej. Jak informuje hiszpańska "Vozpopuli", z tym ruchem w jednym ze swoich raportów Gwardia Cywilna powiązała właśnie Pepa Guardiolę. Funkcjonariusze podkreślili w sprawozdaniu powiązania hiszpańskiego trenera z tą radykalną frankcją, której wziął udział w jednym z filmów organizacji. Uznano to za fakt przyłączenia się do ich żądań, zachęcając ludność Katalonii do buntu przeciwko państwu.

"Nie wahał się oddać swojego głosu do dyspozycji Tsunami Democratic, przyłączając się do jej żądań i zachęcając ludność Katalonii do buntu przeciwko praworządności" - cytuje tekst raportu serwis "Vozpopuli". "Jest jedną z największych postaci związanych z katalońskim ruchem niepodległościowym" - podkreślono w raporcie. Film, o którym mowa został upubliczniony w 2019 roku. Zbiegło się to z najbardziej radykalnymi akcjami Tsunami Democratic - takimi jak zajęcie całego lotniska El Prat.

Pep Guardiola w latach 2008-2012 był trenerem pierwszej drużyny FC Barcelony. Wcześniej prowadził rezerwy. Od 2016 roku jest szkoleniowcem Manchesteru City.