Był o krok od debiutu w kadrze Anglii. Teraz dostał ofertę zmiany reprezentacji

Osiem meczów, jedna asysta - to statystyka Aarona Wan-Bissaki w obecnym sezonie. 25-latek zaczął rozgrywki jako podstawowy obrońca Manchesteru United, jednak w ostatnim czasie stracił aż 10 meczów z powodu kontuzji uda.

Wan-Bissaka dziś musi walczyć o miejsce w składzie drużyny Erika ten Haga, choć stosunkowo niedawno wydawało się, że może być nawet zawodnikiem międzynarodowego formatu. We wrześniu 2019 r. piłkarz grający na pozycji prawego obrońcy otrzymał od Garetha Southgate'a powołanie do reprezentacji Anglii.

Ostatecznie Wan-Bissaka na tym zgrupowaniu się nie pojawił z powodu kontuzji. Obrońca pozostał z raptem trzema meczami w kadrze U-21 i występami w drużynie U-20. Do dzisiaj Wan-Bissaka nie doczekał się kolejnego powołania od Southgate'a i może się okazać, że w angielskiej kadrze już nie zagra.

Wszystko przez to, że piłkarz Manchesteru United otrzymał propozycję gry dla Demokratycznej Republiki Konga. Jak poinformował "The Athletic", Wan-Bissaka miałby reprezentować ten kraj już w trakcie przyszłorocznego Pucharu Narodów Afryki.

Zawodnik United zmieni reprezentację?

Zdaniem dziennikarzy zawodnik nie podjął jeszcze decyzji, jednak sporo wskazuje na to, że może ją przyjąć. Wan-Bissaka, który ma kongijskie korzenie, ma zdawać sobie sprawę z tego, że reprezentowanie afrykańskiej drużyny może być jego jedyną szansą na międzynarodowe występy.

Co ciekawe, zawodnik ma za sobą jeden występ w kongijskiej drużynie narodowej. W październiku 2015 r. Wan-Bissaka zagrał dla Konga U-20. Wtedy jego drużyna przegrała aż 0:8 z Anglią U-17. Od tamtej pory Wan-Bissaka grał tylko dla angielskich młodzieżówek.

25-latek gra w Manchesterze United od lata 2019 r. Klub z Old Trafford pozyskał go z Crystal Palace, płacąc za zawodnika 45 mln funtów. Kolejne pięć mln funtów zawarte było w bonusach. Do tej pory Wan-Bissaka zagrał w United 168 meczów, w których strzelił dwa gole i miał 12 asyst. Umowa zawodnika z klubem wygasa w czerwcu przyszłego roku i na razie nie wiadomo, czy zostanie ona przedłużona.

Puchar Narodów Afryki, który odbędzie się w Wybrzeżu Kości Słoniowej, zacznie się 13 stycznia i potrwa do 11 lutego. Na PNA pojadą też inni zawodnicy Manchesteru United: bramkarz Andre Onana i pomocnik Sofyan Amrabat.