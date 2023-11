Szef FIS wyjaśnił, czemu Polacy mają mniej skoczków. Jeden szczegół

Już w najbliższy weekend skoczkowie zainaugurują sezon 2023/24 Pucharu Świata. Faworytem do zwycięstwa będzie obrońca tytułu, Halvor Egner Granerud, choć polscy kibice mają nadzieję, że i nasi zawodnicy włączą się do walki o Kryształową Kulę. Pierwsze dwa konkursy indywidualne odbędą się w Ruce. O udział w nich powalczy pięciu kadrowiczów Thomasa Thurnbichlera: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Aleksandr Zniszczoł. To spora zmiana w porównaniu z poprzednim sezonem, kiedy to trener mógł powołać sześciu skoczków. W maju FIS zmodyfikował jednak przepisy i zmniejszył limit kwot startowych. Po sześciu zawodniku mogą wystawić tylko najlepsze nacje Pucharu Kontynentalnego, a do nich Polska się nie zalicza.

Zobacz wideo "W tej chwili moja technika mocno kuleje". Kamil Stoch po zajęciu 29. miejsca na Wielkiej Krokwi

Sandro Pertile wyjaśnił powody zmian FIS-u. Kluczowy czynnik

Krytycznie na temat zmian wypowiadał się m.in. Jakub Wolny. - To dla mnie niezrozumiałe - podkreślał w rozmowie z Jakubem Balcerskim ze Sport.pl. Podobne zdanie wyraził Żyła. - Mogę mówić, że skoki przez te decyzje zrobią się tylko coraz bardziej ekskluzywnymi. Tylko, słuchajcie, my mamy świadomość, że, nawet jeśli byśmy się odezwali, to pewnie nikt nic z tym nie zrobi. (...) Jesteśmy zawodnikami, nie decydujemy - mówił w jednym z wywiadów. Jeszcze ostrzej wypowiadał się Zniszczoł. - FIS zabija ten sport - grzmiał.

Teraz do kwestii zmian odniósł się Sandro Pertile. Dyrektor PŚ zdradził w rozmowie z WP SportoweFakty powody, dla których FIS zdecydował się na modyfikację limitów startowych. - Decyzja związana jest z kolejnymi igrzyskami w 2026 roku. Niestety MKOL zmniejszył liczbę skoczków w kwalifikacjach do konkursów indywidualnych z 65 na 50. Nie możemy zatem sobie pozwolić, by stracić jakikolwiek kraj w skokach. Musimy rozwijać się jako sport globalny, obejmować jak najwięcej krajów w Europie, jak i na całym świecie - podkreślił działacz.

Jego zdaniem taka zmiana może przyciągnąć większą liczbę kibiców, ponieważ pozwoli większej liczbie krajów na rywalizację. Efekt zmniejszenia limitów startowych zobaczymy już w ten weekend. Jak przekazał portal Skijumping.pl, na wstępnej liście skoczków znalazło się zaledwie 61 zawodników z 14 krajów. Najwięcej wystawi gospodarz, Finlandia, bo aż 11. Jednak w kwalifikacjach pojawi się tylko ośmiu z nich. Tym samym w tej sesji na belce zasiądzie łącznie 58 skoczków.

W przeszłości normą było, że w kwalifikacjach występowało co najmniej 60 czy 65 zawodników. Dla przykładu rok temu w Wiśle na inaugurację sezonu zgłosiło się 71 skoczków.

Pertile nie pozostawia wątpliwości ws. Polaków

Pierwszy konkurs indywidualny sezonu odbędzie się w sobotę 25 listopada o 16:15. Kibice wierzą, że Polacy pokażą się w nim z jak najlepszej strony. O tym, że może być to dobry rok dla Biało-Czerwonych, przekonywał również Pertile.

- Zespół będzie połączeniem doświadczenia: Kubackiego, Żyły i przywódcy Kamila Stocha ze świeżą energią młodych zawodników. Moim zdaniem wasi skoczkowie będą kontynuować dobre wyniki pod okiem Thomasa Thurnbichlera - podkreślał.