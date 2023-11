Tomaszewski wprost o szansach Polaków w barażach. "No cholera"

Reprezentacja Polski spisała się fatalnie podczas eliminacji do Euro 2024. Choć trafiła do "grupy marzeń" i wydawało się, że bez większych przeszkód wywalczy bezpośredni awans, to rzeczywistość okazała się inna. Wygrała tylko trzy z ośmiu spotkań, a dodatkowo zaliczyła kilka wpadek, jak porażka 2:3 z Mołdawią. Mimo wszystko Biało-Czerwoni nadal mają szanse na udział w imprezie w Niemczech. Muszą przejść dwustopniowe baraże. W pierwszym meczu zmierzą się z Estonią. W czwartek poznaliśmy też ewentualnego rywala w finale. Będzie nim zwycięzca meczu Walia - Finlandia. Udało się więc uniknąć zawsze groźnej Ukrainy.

Jan Tomaszewski skomentował losowanie baraży. Jednoznacznie. "Dobry omen"

Wydaje się, że po raz kolejny los był łaskawy dla Polaków i nadal istnieją spore szanse na awans na Euro. Takiego zdania jest również Jan Tomaszewski. Były bramkarz ocenił losowanie i wskazał jego kluczowy punkt.

- Uważam, że Finlandia zostanie pokona przez Walijczyków, bo grają u siebie, a na dodatek o ogromną stawkę. Bardzo dobrze, że Ukraina nie jest w naszej grupie. To już jest zwycięstwo. Jakiś dobry omen jest nad kadrą, bo Ukraina naprawdę dobrze się zaprezentowała - podkreślił w programie na żywo na kanale "Super Expressu" na YouTubie.

Tomaszewski wskazał też, że w ewentualnym finale z Walijczykami, to my będziemy faworytami. W półfinale zmierzymy się bowiem z teoretycznie łatwym przeciwnikiem i szybciej powinniśmy być w stanie rozstrzygnąć losy meczu, co pozwoli nam zachować siły na finał.

- Może być tak, że Walijczycy będą bardziej zmęczeni, bo oni nie mogą sobie odpuścić. My natomiast możemy sobie odpuścić, bo jeśli zagramy dobrze w pierwszej połowie, to już wtedy rozstrzygniemy to spotkanie i na drugą połowę wyjdzie czterech, pięciu zmienników. Natomiast Walijczycy mogą sobie na to nie pozwolić. To podobna sytuacja jak ze Szwedami, kiedy Ci grali z Czechami przed MŚ. Tak się umorusali, bo jeszcze grali dogrywkę. Byli wykończeni. Tutaj na pewno bardziej zmęczeni po tym półfinale Walijczycy. Mają godnego rywala - kontynuował.

Tomaszewski optymistą przed barażami reprezentacji Polski

Nieco więcej niepokoju wywołał u Tomaszewskiego fakt, że ewentualny finał zagramy na terenie rywala. Mimo wszystko stwierdził, że to my będziemy faworytami. - NNcholera. Ten mecz wyjazdowy mnie trochę dobił. Byłbym optymistą, gdybyśmy grali u siebie na Narodowym, bo zawsze to jest ten 12 zawodnik i zawsze jest tam atmosfera nieprawdopodobna. Ale cóż, w Niemczech też będziemy grali na obcych boiskach i trzeba się zaprezentować - dodał.

- I albo w Walii, albo w Finlandii nie jesteśmy bez szans, tym bardziej że oni będą bardziej zmęczeni od nas. Bo przez trzy dni trudno zregenerować siły. Zawodnicy nie są automatami. My musimy wygrać pierwsze spotkanie z Estonią w pierwszej połowie, w drugiej dokonać zmian i to jest moim zdaniem klucz do wyrównania szans jeśli chodzi o granie tam - zakończył.

O tym, czy ostatecznie awansujemy na Euro, przekonamy się już za kilka miesięcy. Pierwszy mecz kadra zagra 21 marca z Estonią, a ewentualny finał pięć dni później.