Hiszpanie drąż o Lewandowskiego w barażach o Euro. Biblijne porównanie

Erling Haaland i jego reprezentacja Norwegii nie zdołali zakwalifikować się na Euro 2024 po zajęciu trzeciego miejsca w grupie za Hiszpanią i Szkocją. Tę samą lokatę w swojej grupie zajęli Polacy, ale dzięki miejscu w lidze A Ligi Narodów otrzymali szansę gry w barażach. Hiszpańskie media przed decydującymi starciami drżą o to, że Robert Lewandowski podzieli los fantastycznego napastnika z Norwegii.

"Wielu jest powołanych, a niewielu wybranych" - pisze hiszpański "AS", stosując biblijne porównanie. Chodzi o wskazanie, że nawet wielki talent pokroju Haalanda nie znalazł swojego miejsca na Euro 2024. Hiszpanie wskazują, ze to samo może stać się z Lewandowskim.

"Nie możemy jeszcze być pewni, że na turnieju zobaczymy Lewandowskiego. Wielki europejski numer dziewięć ostatniej dekady, który już zbliża się do zmierzchu i został wyparty przez Haalanda" - czytamy. Nie brakuje jednak stwierdzenia, że Polska zasłużyła na ostatnią szansę i spróbuje wykorzystać ją w barażach.

Jeśli Biało-Czerwoni odpadną, to Lewandowski będzie drugim największym nieobecnym właśnie po Haalandzie. Gdyby jednak udało się przejść Estonię, a następnie Walię lub Finlandię, to kapitan reprezentacji Polski dołączy do wiekowych, ale wciąż będących w wielkiej formie zawodników. Chodzi m.in. o Cristiano Ronaldo, który "nigdy się nie poddaje" i Lukę Modricia będącego "wstrząsem dla chorwackiej gry".

Reprezentacja Polski zmierzy się z Estonią w półfinale baraży 21 marca 2024 roku. Pięć dni później zespół Michała Probierza czeka ewentualny finał, gdzie ważyć się będą losy Lewandowskiego na możliwie ostatnim wielkim turnieju w karierze. Erling Haaland będzie musiał liczyć, że jego Norwegia wywalczy kwalifikację do mistrzostw świata 2026.