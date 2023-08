Dziewięć lat i koniec. Seria Fabiańskiego dobiegła końca

W lipcu 2014 roku Łukasz Fabiański po siedmiu latach opuścił Arsenal na rzecz Swansea, w którym został podstawowym bramkarzem. Dla walijskiego klubu rozegrał 150 meczów, w których wpuścił 225 bramek i zanotował 39 czystych kont. Po czterech latach spędzonych w Swansea trafił do West Hamu United za osiem milionów euro.

W londyńskim zespole przez pięć lat gry również był podstawowym zawodnikiem i uzbierał w tym czasie 176 meczów, w których stracił 232 bramki i zanotował 45 czystych kont. Przez tych dziewięć lat od odejścia z Arsenalu Łukasz Fabiański zawsze występował w pierwszej kolejce Premier League.

Koniec serii Łukasza Fabiańskiego. David Moyes postawił na innego bramkarza

Passa polskiego bramkarza zakończyła się w sobotnie popołudnie w meczu z Bournemouth. Od pierwszej minuty David Moyes postawił na wykupionego z PSG Alphonse'a Areolę. West Ham w 51. minucie wyszedł na prowadzenie po golu Jarroda Bowena, żeby ostatecznie zremisować po golu Dominica Solanke straconym w 82. minucie

Na konferencji prasowej po meczu z Bournemouth Moyes wyjaśnił swoją decyzję. - Mam dwóch bramkarzy, którzy mogą być numerem jeden i dzisiaj postawiłem na Areolę. Podczas mojego czasu w West Hamie Fabiański był pewnie najczęściej grającym zawodnikiem. Musimy jednak w przyszłość. Mamy naprawdę dobrą konkurencję na pozycji bramkarza - stwierdził, cytowany przez yahoo!sport.

Jeżeli trener West Hamu dalej będzie stawiał na francuskiego bramkarza w następnych meczach Premier League, to Łukaszowi Fabiańskiemu najpewniej pozostanie gra w pucharze ligi angielskiej, pucharze Anglii i Lidze Europy, w których to przed rokiem grał Areola, a Polak w lidze. Kontrakt 38-latka z klubem obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku.