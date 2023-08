Napoli wydaje miliony na nowego pomocnika. To mogą być ważne wieści dla Zielińskiego

Gabri Veiga to talent, który póki co znają przede wszystkim fani ligi hiszpańskiej. Wychowanek Celty Vigo ma dopiero 21 lat, a już na koncie 49 meczów w rozgrywkach La Ligi, jedenaście goli i cztery asysty. A że jest środkowym pomocnikiem, to są to przyzwoite statystyki. Wszystko jednak wskazuje, że ich już nie poprawi. Przynajmniej nie w koszulce Celty.

Kontrakt Hiszpana wygasa w 2026 roku, ale w ciągu najbliższych dni ma zostać zawodnikiem Napoli, które zapłaci za niego blisko 40 milionów euro. W niedzielę Celta zagra z Osasuną i ma to być pożegnalne spotkanie dla urodzonego w 2002 roku pomocnika.

W nowym klubie Veiga ma zarabiać dwa miliony euro netto rocznie, a przy okazji - jako cudzoziemiec przyjmujący pracę we Włoszech - załapie się na niższy próg podatkowy. Dla porównania Piotr Zieliński zarabia około czterech milionów euro netto rocznie, ale Napoli wydaje na jego pensje niemal dwa razy tyle.

I nie bez powodu wspominamy o Zielińskim, bo być może to właśnie jego następcą będzie Hiszpan. Być może, bo biorąc pod uwagę oficjalne wypowiedzi, Polak za każdym razem dawał do zrozumienia, że zamierza zostać w Neapolu.

Jednak jego kontrakt wygasa za rok, a że się zbliża do 30. urodzin, to w Napoli nie ma co liczyć na podwyżkę. Ba! Potencjalny nowy kontrakt byłby na gorszych warunkach niż obecny, więc dużo plotkuje się o jego przejściu do ligi saudyjskiej. Na razie są to jednak tylko plotki, choć pisali o tym najbardziej popularni dziennikarze jak np. Fabrizio Romano.

"Al Ahli rozpoczęło z ośmiomilionową propozycją kontraktu, która urosła do 15 milionów netto na kolejne cztery lata. Napoli mogło liczyć na ponad 30 milionów z bonusami. Krótko mówiąc, klasyczna nieprzyzwoita propozycja, której nie sposób nie wziąć pod uwagę" - pisała niedawno "La Gazzetta dello Sport".

Zieliński w rankingu wszech czasów

Piotr Zieliński do Napoli dołączył w 2016 roku z Udinese. W klubie z Kampanii rozegrał już 329 meczów, co plasuje go na ósmym miejscu wszech czasów pod względem liczby występów. Ponadto zdobył 47 bramek, zaliczył 44 asysty, a w sezonie 2022/23 świętował mistrzostwo Włoch.