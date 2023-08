Ten transfer już się spłaca Saudyjczykom. Pierwszy mecz i hat-trick! [WIDEO]

W 2015 roku Roberto Firmino został wykupiony przez Liverpool z Hoffenheim za 41 milionów euro. Przez długi czas Brazylijczyk był kluczowym zawodnikiem w kadrze Juergena Kloppa. Wraz z Sadio Mane i Mohamedem Salahem tworzył ofensywne trio, które było postrachem w Premier League oraz w Lidze Mistrzów. W ostatnich dwóch sezonach pełnił coraz bardziej marginalną rolę, bo zyskał kilku konkurentów. Chodzi o takich graczy jak: Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez czy Cody Gakpo. W zeszłym sezonie Brazylijczyk grał mało, ale był efektywny.

REKLAMA

Zobacz wideo Mordercze treningi Usyka w Polsce. "Wstaje o 5:30 i robi trzy treningi dziennie"

Przyszłość polskiego talentu wyjaśniona! Ojciec zabrał głos. "Nie dogadaliśmy się"

W Premier League spędził na murawie 1211 minut, a w tym czasie strzelił aż 11 goli i miał cztery asysty. Nic więc dziwnego, że wiele klubów go kusiło. Tym bardziej że 30 czerwca stał się wolnym piłkarzem. Kusiła go Barcelona, ale zamiast gry z Robertem Lewandowskim, 31-latek wybrał skok na kasę. Firmino podpisał trzyletni kontrakt z saudyjskim Al Ahli. No i na dzień dobry pokazał się ze świetnej strony.

Koncert Firmino [WIDEO]

Brazylijczyk w debiucie zdobył hat tricka, a Al Ahli wygrało 3:1 z Al-Hazem, klubem bez gwiazd. Z kolei gwiazd nie brakuje w Al Ahli, bo oprócz Firmino zawitali tam m.in. Edouard Mendy, Roger Ibanez, Franck Kessie, Riyad Mahrez i Allan Saint-Maximin. Pierwszego gola Firmino strzelił głową, gdy wykorzystał dośrodkowanie Aliego Majrashiego.

W 10. minucie było już 2:0, a tym razem dogrywał mu Mahrez, były skrzydłowy Manchesteru City.

Następnie piłkarze Al-Hazem strzelili gola kontaktowego, wykorzystując fatalny błąd Mendy'ego.

W 71. minucie Firmino skompletował hat-tricka i tym samym rzucił wyzwanie Karimowi Benzemie oraz Cristiano Ronaldo w wyścigu o koronę króla strzelców, choć sezon się dopiero rozpoczyna.

Polska wieś stała się bokserską stolicą świata. Tak wygląda życie mistrza w głuszy

W następnej kolejce Firmino i spółka zmierzą się z klubem Khaleej, który wciąż nie rozegrał meczu 1. kolejki saudyjskiej ekstraklasy.