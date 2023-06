Hitowy transfer Manchesteru City. Blisko, coraz bliżej. "Ustalił warunki kontraktu"

To już niemal pewne, że lkay Guendogan opuści latem Manchester City, bo jego umowa wygasa 30 czerwca. Pozostaje pytanie, czy trafi do Barcelony, czy - jak sensacyjnie podaje L'Equipe" - wybierze Paris Saint Germain. Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo za to, kto ma zastąpić Niemca w Manchesterze City.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzecznik PZPN o pożegnaniu Kuby Błaszczykowskiego: Siądzie z trenerem i panowie sobie ustalą

Manchester United ma ból głowy. Zaskakujący pomysł

- Mateo Kovacić ustalił warunki kontraktu indywidualnego z Manchesterem City. Teraz muszą się dogadać kluby, ale Chelsea jest otwarta na sprzedaż Chorwata - donosi Fabrizio Romano, włoski ekspert od rynku transferowego.

Kovacić ma 29 lat, a świat usłyszał o nim dekadę temu, gdy zamienił Dinamo Zagrzeb na Inter. Po dwóch sezonach w Mediolanie trafił do Realu Madryt, z którym trzy razy wygrał Ligę Mistrzów. Puchar Europy zdobył też z Chelsea w 2021 roku, pokonując w finale City 1:0.

Fatalny sezon Chelsea

Chorwat występuje w Londynie od 2019 roku i jest wyceniany na 40 milionów euro. Wicemistrz świata z 2018 roku i brązowy medalista z Kataru zamierzać opuścić Chelsea, bo ta jest w ogromnym kryzysie. "The Blues" mają za sobą najgorszy sezon od 29 lat. Drużyna, którą w ciągu ostatnich miesięcy prowadzili Thomas Tuchel, Graham Potter i Frank Lampard, zakończyła rozgrywki Premier League dopiero na 12. miejscu. Ostatni raz tak źle było w sezonie 1993/94, kiedy Chelsea była 14. w lidze.

Za to Manchester City nie dość, że wygrał Premier League, to w sobotę ma szansę sięgnąć po Ligę Mistrzów. Pep Guardiola postara się wygrać swój trzeci Puchar Europy. Rywalami City będą piłkarze Interu Mediolan.