Nagły zwrot. To miał być hit transferowy FC Barcelony

Ilkay Guendogan to teraz jedno z najgłośniejszych nazwisk na rynku transferowym. 32-latkowi 30 czerwca wygasa kontrakt z Manchesterem City, a co za tym idzie, kilka znaczących klubów chciałoby skorzystać z okazji i ściągnąć reprezentanta Niemiec do siebie. Już wydawało się, że sprawę transferu błyskawicznie na swoją korzyść rozstrzygnęła FC Barcelona, gdy nagle na jej drodze stanęło PSG.

FC Barcelona już miała ogłaszać transfer Guendogana. PSG nagle chce jej pokrzyżować plany

Hiszpańskie media miały już niemal pewność, że Guendogan lada dzień trafi na Camp Nou. "Mundo Deportivo" twierdziło, że FC Barcelona zamierza ogłosić przejście doświadczonego pomocnika zaraz po finale Ligi Mistrzów, który odbędzie się już w tę sobotę 10 czerwca o godz. 21:00. Z kolei "Sport" zdradził, że Katalończycy zaproponowali Niemcowi trzyletni kontrakt.

W czwartek ziarno wątpliwości zasiało jednak francuskie "L'Equipe". Jego zdaniem do wyścigu o Guendogana dołącza także PSG. Klub ze stolicy Francji co prawda w ostatnich tygodniach nie specjalnie się interesował sprowadzeniem tego zawodnika, ale teraz chciałby wykorzystać nadarzającą się okazję. Rywalizacja z FC Barceloną nie powinna stanowić dla niego trudności jeśli chodzi o aspekt finansowy. Atutem po stronie Katalończyków jest natomiast oferowana długość umowy.

Zaskakujące wieści z Francji. Guendogan na celowniku PSG. Miałby przyjść z kimś jeszcze

Guendogan na razie ma dawać pierwszeństwo FC Barcelonie, ale wszystko może się zmienić. "L'Equipe" twierdzi bowiem, że do mistrza Francji miałby również dołączyć nowy trener - Julian Nagelsmann. To właśnie były szkoleniowiec Bayernu Monachium miałby nakłonić swojego rodaka do przeprowadzki do Paryża. Dziennik nie wyklucza także innych opcji, w których Guendogan może wręcz przebierać. Chęć przedłużenia kontraktu cały czas wyraża jego dotychczasowa drużyna - Manchester City. Poza tym zapytania spływają też z Arsenalu czy drużyn z Arabii Saudyjskiej.

Ilkay Guendogan ma za sobą znakomity sezon. W 50 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 11 goli i miał siedem asyst. Do tego zdobył mistrzostwo i puchar Anglii. W sobotę do tej kolekcji będzie miał szansę dołożyć puchar Ligi Mistrzów.