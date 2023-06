Oficjalnie. Liverpool pozyskał mistrza świata. Dobre wieści dla reprezentanta Polski

O tym, że Mac Allister ma trafić z Brighton do Liverpoolu, mówiło się już od kilkunastu dni. Informował o tym m.in. Fabrizio Romano. W czwartek oficjalnie potwierdzono te doniesienia. To oznacza też, że Jakub Moder stracił poważnego konkurenta o miejsce w składzie Brightonu.

Oficjalnie: Alexis Mac Allister piłkarzem Liverpoolu

Oficjalny komunikat ws. transakcji pojawił się na mediach społecznościowych klubu z Anfield. "Osiągnęliśmy porozumienie ws. transferu Alexisa Mac Allistera z Brighton na zasadzie transferu definitywnego" - czytamy. 24-latek podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 roku.

Piłkarz nie krył zadowolenia z przejścia do Liverpoolu. - To niesamowite uczucie i spełnienie marzeń, że mogę dołączyć do Liverpoolu. Nie mogę doczekać się pierwszego spotkania w nowych barwach - powiedział na łamach oficjalnej strony klubowej.

- Chciałem być z nowym zespołem od pierwszego dnia okresu przygotowawczego, więc dobrze, że to całe zamieszanie już za mną. Teraz poznam nowych kolegów. Zrobię wszystko, by rozwinąć się na Anfield i dać radość kibicom - dodał piłkarz.

Hitowe ogłoszenie transferu. Chat GPT ułożył piosenkę dla Mac Allistera

Kilkanaście godzin przed oficjalnym potwierdzeniem transakcji na jednym z Twitterowych kont pojawiła się... piosenka napisana przez chat GPT dotycząca przejścia Argentyńczyka do Liverpoolu. Na melodię utworu "Ecuador" sztuczna inteligencja ułożyła następujące słowa: "Jurgen powiedział, że widział, jak wygrywał z Argentyną i że potrzebuje pomocnika. Teraz mamy Alexisa, Alexis jest majestatyczny, Alexis jest Czerwony!". To nagranie już teraz podbija Internet.

Mac Allister w przeszłości oprócz Brighton reprezentował też barwy Boca Juniors oraz Argentinos Juniors. W grudniu został mistrzem świata w Katarze.