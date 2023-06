Wielki transfer na horyzoncie. Ponad 100 mln euro. Cztery kluby w grze, jeden pewny swego

West Ham United wygrał Ligę Konferencji Europy, pokonując w finale 2:1 Fiorentinę po golach Saida Benrahmy i Jarroda Bowena. To pierwszy europejski tytuł West Hamu od 1999 roku, gdy triumfował w Pucharze Intertoto. Wcześniej, bo w sezonie 64/65 Anglicy pokonali 2:0 TSV 1860 Monachium w Pucharze Zdobywców Pucharów. W wygraniu LKE sporą zasługę miał Declan Rice'a, który wzniósł trofeum jako kapitan w wieku 24 lat i 144 dni - młodszym kapitanem spośród Anglików był jedynie Bobby Moore (24 lata, 37 dni).

Wielki transfer Arsenalu na horyzoncie. Są gotowi wydać ponad 100 mln euro

Wszystko wskazuje na to, że Declan Rice opuści West Ham United z końcem tego sezonu. Z takim scenariuszem pogodził się już David Sullivan, prezes i współwłaściciel klubu z London Stadium. - Obiecaliśmy Declanowi, że będzie mógł odejść. Już nastawił się na zmianę klubu. Odrzucił naszą propozycję 18 miesięcy temu i myślę, że oferty zaczną od dzisiaj spływać. Są trzy-cztery kluby, które już wyraziły zainteresowanie - mówił Sullivan, cytowany przez Fabrizio Romano. Gdzie Anglik mógłby trafić?

Do tej pory w mediach pojawiał się m.in. temat Bayernu Monachium, gdzie jest priorytetem dla trenera Thomasa Tuchela. West Ham United chciałby na nim zarobić ponad 100 mln euro, a ze słów Herberta Hainera, prezesa Bayernu wynika, że klub jest gotów na taki wydatek. Aczkolwiek z doniesień "The Guardiana" wychodzi na to, że obecnie najbliżej tego hitowego transferu jest Arsenal, który jest gotów spełnić żądania West Hamu i "jest pewny siebie", że wygra tę licytację. Warto dodać, że umowa Rice'a z obecnym pracodawcą wygasa z końcem czerwca przyszłego roku, ale jest opcja przedłużenia o rok.

Arsenal i Bayern Monachium nie są jedynymi klubami, które walczą o pozyskanie Declana Rice'a. W wyścigu o Anglika rywalizuje też Manchester United i Newcastle United. Według doniesień medialnych priorytetem Rice'a jest pozostanie w ojczyźnie. Wszystkie wymienione kluby będą rywalizować w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów, a to jest jedno z wymagań piłkarza przed zmianą otoczenia.

Declan Rice gra w pierwszym zespole West Hamu od lata 2017 roku, a wcześniej zbierał pierwsze szlify w drużynach młodzieżowych Chelsea. W tym czasie zagrał ponad 240 spotkań dla "Młotów", w których strzelił 15 goli i zanotował 13 asyst. Z kolei w minionych rozgrywkach zagrał w 50 meczach, licząc rywalizację w Anglii i w Europie, i w wielu z nich pełnił rolę kapitana West Hamu.