Gracze Premier League przeszli piekło. "Diabelskie Dziecko" nie dało im żyć

Piłkarze występujący w Premier League nie mogą narzekać na brak zainteresowania. Czasem z tego powodu przytrafiają im się niespodziewane kłopoty. Przekonali się o tym trzej zawodnicy związani z Chelsea.

Mason Mount i Ben Chilwell wpadli w kłopoty. Influencerka nie dawała im spokoju

Dobitnie przekonali się o tym Ben Chilwell, Mason Mount (obaj z Chelsea) i Billy Gilmour (do września 2022 Chelsea, obecnie Brighton). Pierwszy z nich nawiązał znajomość z brytyjską influencerką Orlą Sloan, którą zaprosił na imprezę w swoim domu. Tam zapoznała się także z Mountem, z którym ponoć się przespała, a następnie mieli być w sporadycznym kontakcie przez pół roku, gdy piłkarz zakończył znajomość.

Jak informuje "The Sun", od tego czasu zdesperowana Sloan zaczęła bombardować Mounta wiadomościami i telefonami. Ten próbował ją blokować, ale kobieta aż 21 razy zmieniała numer, byle tylko się z nim skontaktować. "Nie kupuję już jedzenia, więc mogę zdobyć ich więcej" - pisała mu, załączając zdjęcie z dowodem zakupu nowego numeru. Zapowiadała też, że pojawi się ośrodku treningowym klubu, czego gracz bardzo się obawiał. "Musisz zaakceptować moje przeprosiny i sam przeprosić albo odblokujesz nową postać - Diabelskie Dziecko ("Devil Baby")" - pisała. Teraz sama jest tak nazywana.

Czym może być owe "Diabelskie Dziecko", przekonał się Chilwell. Sloan założyła na Instagramie konto z nazwą użytkownika "DevilBaby 10" i tam publikowała kolaże, na których piłkarz był z innymi kobietami. Oznaczała przy tym jego rodzinę i przyjaciół.

Dramatyczne wyznanie Billy'ego Gilmoura. "Nie mogłem spać"

Gdy opisywane wydarzenia miały miejsce, piłkarzem Chelsea był także Gilmour. Nie mogąc skontaktować się z Mountem, Sloan zaczęła wypisywać właśnie do niego. Poza tym twierdziła, że jest z nim w ciąży, co okazało się kompletną nieprawdą. - Widziałem się z nią tylko raz w życiu, w dodatku krótko - powiedział 21-latek.

Natarczywe próby kontaktu nie ustały nawet po tym, gdy Gilmour przeniósł się do Brighton. Z tego powodu klub musiał wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, ale Szkot i tak czuł się bardzo nieswojo. - Bycie samemu w nowym mieście, w którym nie miałem żadnych przyjaciół ani rodziny, bardzo mnie wyizolowało. Nie mogłem spać i musiałem brać tabletki nasenne, co wpłynęło na moją grę - wyznał.

Sprawa ujrzała światło dzienne, gdyż piłkarze poszli z nią do sądu. Sloan przyznała się do prześladowania Mounta w okresie od 19 czerwca do 28 października 2022 r. oraz Gilmoura w okresie od 10 września do 28 października 2022 r. Przyznała się również do nękania Chilwella bez użycia przemocy między 20 a 29 października. Kobieta, która nie chciała komentować sprawy, usłyszy wyrok 20 czerwca.