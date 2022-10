Poważny cios dla Anglii tuż przed mundialem. Koszmar ważnego piłkarza

Reece James nabawił się kontuzji kolana w meczu z AC Milanem w Lidze Mistrzów. Na początku drugiej połowy doszło do ostrego starcia, po którym ostatecznie Anglik musiał opuścić boisko, gdy Chelsea wygrywała 2:0 z mistrzami Włoch. Już na boisku uraz wyglądał na poważny, a pierwsze prognozy nie brzmią optymistycznie.

Anglia bez Reece'a Jamesa na mistrzostwach świata? Obrońca wypada na kilka tygodni z gry

O sytuację Jamesa pytany był trener Chelsea, Graham Potter: "Będzie miał wizytę u specjalisty w ten weekend. Póki nie mamy więcej informacji, to nie mogę nic więcej powiedzieć. Cała reszta to spekulacje. Musimy poczekać i zobaczymy, co będzie. Rozmawiałem z nim w czwartek i nie czuł się źle, ale w niektórych kwestiach nigdy nie wiadomo". Szkoleniowiec "The Blues" dodawał, że nie ma sensu zakładać najczarniejszych scenariuszy.

Mniej optymistycznie brzmią doniesienia Samiego Mokbela z "Daily Mail". Według jego ustaleń Reece'a Jamesa czeka przerwa od grania, która wyniesie od 6 do 8 tygodni. Zawodnik przeszedł rezonans, który wykazał, że ma uszkodzone więzadła w kolanie. To sprawia, że Chelsea nie może liczyć na swojego podstawowego zawodnika do przerwy na mundial w Katarze. W tym czasie James przegapi m.in. mecze z Manchesterem United, Arsenalem czy Manchesterem City.

Jeżeli potwierdzi się, że obrońca Chelsea będzie pauzował nawet 8 tygodni, to nie będzie mógł wystąpić w pierwszym meczu Anglików na mistrzostwach świata w Katarze. 21 listopada podopieczni Garetha Southgate'a zagrają z Iranem. Mógłby za to wystąpić przeciwko Walii lub Stanom Zjednoczonym. Wszystko jednak zależy od tego, czy James załapie się do 26-osobowej kadry Anglii na mundial w Katarze.

22-latek może być o tyle niepocieszony, że w ostatnich spotkaniach kadry Southgate'a został niepodważalnym zawodnikiem pierwszego składu. Wychodził od początku w pięciu z ostatnich ośmiu spotkań Anglików, w tym cztery razy z rzędu w ostatnich meczach w Lidze Narodów.

W tym sezonie James rozegrał 11 spotkań w barwach Chelsea, w których strzelił dwie bramki i zanotował dwie asysty. Szczególnie trzeba wyróżnić pierwsze spotkanie z AC Milan, które "The Blues" wygrali 3:0 na własnym obiekcie. W tamtym meczu Anglik zanotował asystę i sam wpisał się na listę strzelców.