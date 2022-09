Kibice Chelsea "przywitali" nowego trenera. Takich komentarzy się nie spodziewał

Przez ostatnie trzy sezony Graham Potter prowadził Brighton & Hove Albion. Jego praca w tym klubie była niezwykle chwalona, a jej zwieńczeniem było 9. miejsce na koniec poprzedniego sezonu Premier League. Nic dziwnego, że o szkoleniowcu zaczęto mówić w kontekście objęcie mocniejszego zespołu, do czego ostatecznie doszło.

Fani Chelsea "przywitali" Pottera. "Tuchel jest naszym trenerem"

Kilka dni temu Potter przejął Chelsea, gdzie zastąpił Thomasa Tuchela, który pracował w Londynie od stycznia 2021 roku. Niemiecki trener nie potrafił jednak znaleźć wspólnego języka z nowym właścicielem klubu Toddem Boehlym oraz jego współpracownikami. Czarę goryczy przelała porażka 0:1 w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb.

Nowy menedżer Chelsea przywitał się z kibicami w filmie zamieszczonym w klubowych mediach społecznościowych. - Do wszystkich fanów Chelsea, to ogromny zaszczyt. Jestem niezwykle dumny i podekscytowany, że mogę to być, czekam z niecierpliwością, aż będę mógł się spotkać z wami wszystkimi. Nie mogę też doczekać się rozpoczęcia współpracy z graczami, co pozwoli na stworzenie konkurencyjnego zespołu, który będzie zwyciężał i dostarczał wam wielu powodów do dumy - powiedział Potter.

Wideo spotkało się jednak z bardzo różnymi reakcjami komentujących. Wielu z nich nadal nie mogło odżałować zwolnienia Tuchela.

- Co by się nie działo, nie zastąpi Tuchela. - napisał jeden z nich. Kolejny dodał: - Tuchel jest naszym trenerem.

Część kibiców podeszła do sprawy nieco inaczej i, pomimo nieukrywanej sympatii do Niemca, wskazywała na to, że decyzja podjęta przez władze klubu jest nieodwracalna i powinna zostać zaakceptowana.

- Tuchel nie zasłużył na zwolnienie, ale musimy iść dalej, bo on już nie wróci. Trzymajmy kciuki za Pottera, zrobi wiele dobrego dla klubu - stwierdził jeden z fanów. Inny napisał: -Tęsknie za Tuchelem, ale trzeba patrzeć do przodu.

Debiut Pottera opóźniony. Przypadnie na mecz Ligi Mistrzów

Graham Potter miał po raz pierwszy poprowadzić Chelsea w meczu Premier League przeciwko Fulham, lecz ze względu na śmierć królowej Elżbiety II cała kolejka została przełożona. Jego debiut przypadnie zatem na spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów z RB Salzburg, który odbędzie się w środę o godzinie 21. Wcześniej, bo o 18.45, w innym meczu tej grupy Milan podejmie Dinamo Zagrzeb.

