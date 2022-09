Xavi nie ma wątpliwości. To będzie atut Lewandowskiego w Monachium

We wtorek Bayern Monachium podejmie FC Barcelonę w hicie 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Spotkanie zapowiada się niezwykle ekscytująco. Bayern ma problemy w Bundeslidze. Nie wygrał od trzech spotkań, notując trzy remisy. Barcelona zaczęła sezon bardzo dobrze, ale starcie z mistrzem Niemiec będzie pierwszym, poważnym testem drużyny Xaviego Hernandeza. Dodatkowym smaczkiem jest oczywiście powrót do Monachium Roberta Lewandowskiego.

"Jest spokojny, skoncentrowany"

Jedną z największych niewiadomych jest to, jak kibice zareagują na Lewandowskiego po długiej sadze transferowej. "Bild" przekonuje, że Polak raczej nie zostanie wygwizdany, chociaż niektórzy kibice wyzywali go od "najemników".

- Cieszyłbym się, gdyby nasi fani go dobrze przywitali. To normalne, gdy ktoś przez wiele lat robił tak wiele i był ważną częścią rodziny Bayernu – powiedział na konferencji prasowej Julian Nagelsmann. - Nie wybuczę Lewandowskiego. Będę oklaskiwać. Zrobił coś niesamowitego i zadecydował o wielu sukcesach w Bayernie – dodał 71-letni Bernd Hofmann, który przez "Bilda" jest przedstawiany jako szef fanklubu.

Jeszcze ciekawsze jest to, jak Lewandowski pisze się w tej niezwykle nietypowej sytuacji. - Robert jest w bardzo dobrej formie. Jest spokojny, skoncentrowany, pokazuje pewność siebie. To naturalny lider zespołu - powiedział trener FC Barcelony. Xavi podczas konferencji prasowej uspokajał napięcie i podkreślał gotowość kapitana reprezentacji Polski do gry na najwyższym poziomie.

- Jest zmotywowany i będzie wypoczęty. Postaramy się pokazać nasz styl w meczu z jedną z najlepszych drużyn na świecie - dodał szkoleniowiec "Blaugrany".

"Bild" zauważa z kolei, że dla Lewandowskiego strzelanie Bayernowi to nie pierwszyzna. Przeciwko Bawarczykom grał jako piłkarz Borussii Dortmund. Do siatki Bayernu trafił pięć razy, ale tylko raz w Monachium.