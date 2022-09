Jan Bednarek ma nowy klub. Podjął ostateczną decyzję

Od kilku tygodni media donosiły o tym, że pod koniec sierpnia Jan Bednarek może zmienić klub. I tak też się stało. "The Atletic" donosi, że Aston Villa zdecydowała się na wypożyczenie Jana Bednarka z Southampton na rok.

Jan Bednarek trafi na wypożyczenie do Aston Villi

Wcześniej pisano, że polskim obrońcą interesują się kluby Serie A - AS Roma i Napoli, teraz coraz więcej wskazuje na to, że Bednarek zmieni klub, ale pozostanie w Premier League.

W środę wieczorem David Ornstein z "The Athletic" informował, że polski obrońca jest coraz bliżej wypożyczenia do West Hamu United. W zespole Łukasza Fabiańskiego miał on zastąpić Craiga Dawsona, który chciałby przenieść się do Aston Villi ze względów rodzinnych.

Wcześniej pojawiała się też opcja z Aston Villa i ostatecznie Bednarek wybrał ten klub. Obrońca nie będzie jedynym reprezentantem Polski w nowym zespole. Gra tam bowiem także Matty Cash. Aston Villa za Bednarkiem zaczęła się rozglądać w momencie, kiedy kontuzji doznał Diego Carlos.

Jan Bednarek nie może zaliczyć początku nowego sezonu Premier League do udanych. 26-letni obrońca Southampton szybko stracił miejsce na środku obrony "Świętych" na rzecz duetu Mohamed Salisu - Armel Bella Kotchap i w ostatnich meczach ligowych nie podnosił się w ogóle z ławki rezerwowych. Zmiana barw klubowych to nadzieja na poprawę sytuacji.

