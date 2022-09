Oficjalnie: Krzysztof Piątek ma nowy klub i bardzo oryginalny numer

Tym samym zakończyła się trwająca przez kilka miesięcy saga związana ze zmianą klubu przez Krzysztofa Piątka. Wracający do Serie A napastnik będzie występował w Salernitanie z numerem 99.

Krzysztof Piątek zgodnie z oczekiwaniami wraca do Włoch. Salernitana znacząco się wzmocniła przed tym sezonem

Klub poinformował, że Piątek został wypożyczony z opcją pierwokupu. Choć nieznana jest oficjalna kwota, to włoskie media informowały o tym, że Salernitana będzie musiała za niego zapłacić około 7-8 milionów euro.

Krzysztof Piątek tym samym wraca do Serie A po zaledwie kilku miesiącach. Wcześniej grał w Genui i Mediolanie. Później trafił do Herthy Berlin. Zimą 2022 roku został jednak wypożyczony do Fiorentiny, w której strzelił sześć goli w 18 spotkaniach. Fiorentina nie zdecydowała się go jednak wykupić za 15 milionów euro.

Salernitana cudem utrzymała się w Serie A w ubiegłym sezonie. W tym oknie transferowym klub znacząco się wzmocnił. Sprowadzono chociażby byłego reprezentanta Włoch Antonio Candrevę. Piątek będzie rywalizował o miejsce w składzie z Bonazzolim, który w zeszłym sezonie strzelił 10 goli. Ale w grze o "11" są także: Boulaye Dia (wypożyczony z Villarrealu), czy Norweg Erik Botheim.