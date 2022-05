Media: Paul Pogba odchodzi z Manchesteru United. Chce wrócić do ojczyzny

Paul Pogba do Manchesteru United trafił w 2016 roku. Klub pobił wówczas swój rekord transferowy, płacąc władzom Juventusu 100 mln euro. Prezesi Manchesteru United mieli nadzieję, że Pogba będzie gwiazdą drużyny, ale ten rozczarował.

Paul Pogba trafi do PSG?

W czerwcu tego roku francuskiemu pomocnikowi kończy się umowa. Jest już niemal przesądzone, że nie zostanie przedłużona. W efekcie klub nic na nim nie zarobi. Pogba miał już nawet pożegnać się z szatnią Manchesteru United. - Na tę chwilę Pogba nie przedłuży kontraktu z United. Prawdopodobnie nie będzie go tutaj w przyszłym sezonie - powiedział kilka dni temu Ralf Rangnick, trener Manchesteru United.

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Paul Pogba? Od kilkunastu tygodni mówiło się, że może on trafić do Realu Madryt, Juventusu lub PSG. Według informacji hiszpańskiego dziennika Mundo Deportivo Pogba chciałby wrócić do swojego kraju i zagrać w PSG. - Zawodnik powiedział swojemu najbliższemu otoczeniu preferowany klub i jest to właśnie PSG. Klub ten szuka zawodnika o takim profilu, jak on - czytamy w Mundo Deportivo. Miejsce w Paryżu zwolniłby mu m.in. Argentyńczyk Leandro Paredes, który najprawdopodobniej opuści klub po zakończeniu tego sezonu.

Pogba ostatni raz w barwach Manchesteru United zagrał 19 kwietnia w przegranym, wyjazdowym meczu z Liverpoolem 0:4. Od tego czasu leczy kontuzję łydki i w tym sezonie już nie wystąpi.

Francuz w Manchesterze United rozegrał 233 mecze. Zdobył 39 goli i miał 51 asyst. W tym sezonie wystąpił w 27 spotkaniach. Strzelił tylko jedną bramkę i miał dziewięć asyst. Wartość rynkowa Pogby obecnie jest oceniana na 55 milionów euro.

Manchester United w 36 meczach Premier League zdobył 58 punktów i ma aż pięć punktów straty do czwartego Arsenalu i dwa rozegrane spotkania więcej.