John Terry murem za Romanem Abramowiczem. "Wchodzę w to"

Niespełna dwa miesiące temu John Terry opublikował podobny wpis, ale chwilę potem usunięto go z mediów społecznościowych. Wtedy były obrońca Chelsea napisał: "Dziękuje ci Roman, najlepszy właściciel na świecie". Piłkarza do usunięcia wpisu prawdopodobnie zmusiła go reakcja wielu kibiców, w tym z Ukrainy.

John Terry włącza się w niespodziankę. Specjalne podziękowania dla Abramowicza

To, że wpis usunięto nie oznacza, że John Terry zmienił zdanie na temat Romana Abramowicza. Wręcz przeciwnie. W piątek (29 kwietnia) na Twitterze jeden z kibiców opublikował wpis, w którym oznajmił, że chce przygotować specjalny baner z podziękowaniami dla rosyjskiego oligarchy za lata prowadzenia Chelsea. Aby to zrobić, potrzebuje jednak pieniędzy. Konkretniej ponad trzech tysięcy funtów. Poprosił więc innych chętnych, aby wsparli go w tym planie finansowo i przelali mu pieniądze na konto.

Na ten wpis właśnie zareagował John Terry, który napisał: "Wchodzę w to. Najlepszy właściciel". Wszystko więc wskazuje na to, że wsparł kibica uznaną przez siebie kwotą.

Przypomnijmy, że Chelsea czeka przewrót. Wybuch wojny w Ukrainie wywołany atakiem Rosji sprawił, że brytyjskie władze postanowiły ukarać nie tylko sam kraj, ale także Rosjan. W tym gronie znajdują się również właściciele klubów Premier League. Abramowicz jest jednym z nich. Chelsea zakupił w 2003 roku i aby zmniejszyć swoje straty finansowe, kilka tygodni temu ogłosił decyzję o sprzedaży klubu. Wielka Brytania i Unia Europejska nałożyły na rosyjskiego oligarchę sankcje finansowe. Sama Chelsea już teraz ma m.in. ograniczony budżet na mecze rozgrywane na Stamford Bridge oraz na spotkania wyjazdowe.

John Terry natomiast do Chelsea trafił w połowie lat 90. XX wieku, a więc zanim Roman Abramowicz kupił londyński klub. Anglik grał dla drużyn młodzieżowych. W pierwszej kadrze zadebiutował w 2000 roku, jednak nie zagrzał w niej miejsca na długo. Po kilku miesiącach wypożyczono obrońcę do Nottingham Forrest. Gdy Terry wrócił do Chelsea, został w niej do 2017 roku. W lipcu dołączył do Aston Villi, a rok później zakończył karierę piłkarską.

Terry był przez wiele lat kapitanem Chelsea. Od czasu przejęcia klubu przez Abramowicza pięciokrotnie zdobył mistrzostwo Anglii, czterokrotnie Puchar Anglii i trzykrotnie Puchar Ligi Angielskiej. W 2012 roku Chelsea sięgnęła po Ligę Mistrzów, a rok później po Ligę Europy.