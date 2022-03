John Terry o Abramowiczu. Ale wpis nagle zniknął. "Najlepszy na świecie"

Angielską piłkę nożną czeka przewrót. Atak Rosji na Ukrainę sprawił, że brytyjskie władze postanowiły ukarać nie tylko sam kraj, ale także jej obywateli. W tym gronie znajdują się również właściciele klubów Premier League.

Jednym z nich jest Roman Abramowicz, który Chelsea nabył w 2003 roku. Kilka dni temu oddał władzę nad Chelsea fundacji. W środę świat obiegła jednak wiadomość o wystawieniu na sprzedaż londyńskiego klubu. Rosjanin musi się spieszyć, aby klub nie został zablokowany zakazem handlu. Zgodnie z nałożonymi sankcjami, zakazane są wszelkie transakcje handlowe z osobami i firmami z Rosji.

John Terry dziękuje Abramowiczowi. Post znika z mediów społecznościowych

Gdy decyzja Abramowicza została powszechnie znana, jedna z legend Chelsea postanowiła podziękować mu za lata współpracy. "Dziękuje ci Roman, najlepszy właściciel na świecie" - napisał na Instagramie John Terry. Post został szybko usunięty. Prawdopodobnie zmusiła go do tego reakcja wielu kibiców, w tym z Ukrainy, która od tygodnia walczy z Rosją.

Zdjęcie z Abramowiczem trafiło nie tylko na Instagram, ale także na Twittera piłkarza. Tym razem podpisano je jednym słowem: "Najlepszy". Na ten wpis jednak równie szybko zareagowali inni użytkownicy, w tym członkowie parlamentu. "Myślę, że powinieneś to usunąć najszybciej, jak się da. Ludzie na Ukrainie są bombardowani, ostrzeliwani i mordowani, gdy ty w tym czasie chwalisz Abramowicza" - napisał Chris Bryant.

John Terry występował w barwach Chelsea już w połowie lat 90. XX wieku, a więc zanim Roman Abramowicz kupił londyński klub. Anglik grał dla drużyn młodzieżowych. W pierwszej kadrze zadebiutował w 2000 roku, jednak nie zagrzał w niej miejsca na długo. Po kilku miesiącach wypożyczono obrońcę do Nottingham Forrest. Gdy Terry wrócił do Chelsea, został w niej do 2017 roku. W lipcu dołączył do Aston Villi, a rok później zakończył karierę piłkarską.

Terry był przez wiele lat kapitanem Chelsea. Od czasu przejęcia klubu przez Abramowicza pięciokrotnie zdobył mistrzostwo Anglii, czterokrotnie Puchar Anglii i trzykrotnie Puchar Ligi Angielskie. W 2012 roku Chelsea sięgnęła po Ligę Mistrzów, a rok później po Ligę Europy.