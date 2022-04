Bayern szykuje umowę dla Lewandowskiego. Podobna sytuacja Neuera i Muellera

Kwestia przyszłości Roberta Lewandowskiego od miesięcy jest jednym z głównych tematów - nie tylko w niemieckich mediach. Co prawda kontrakt gwiazdora Bayernu Monachium wygasa 30 czerwca 2023 r., ale już teraz toczą się rozmowy o jego przedłużeniu.

Lewandowski pójdzie śladem Neuera i Muellera?

Sprawy zaczęły się komplikować w chwili pojawienia się plotek o zainteresowaniu ze strony Barcelony. Klub z Katalonii miał już ponoć osiągnąć wstępne porozumienie z kapitanem reprezentacji Polski. Władze Bawarczyków zarzekały się jednak, że nie zamierzają oddać największej gwiazdy.

Przedłużenie umowy z Lewandowskim miało być jednym z kilku kluczowych ruchów Bayernu. W podobnej sytuacji są Manuel Neuer i Thomas Mueller, ale według niemieckich mediów obaj niebawem złożą podpisy pod nowymi umowami.

Lewandowski dostanie propozycję rocznego kontraktu?

Jeśli chodzi o Lewandowskiego najświeższe informacje na temat jego negocjacji przekazał "Kicker". Dziennikarze poinformowali, że sprawa jest skomplikowana, ale niedługo ma dojść do konkretnych rozmów pomiędzy klubem i agentem 33-latka.

Bazując na coraz pewniejszym fakcie podpisania przez Neuera i Muellera nowych umów do 2024 r., "Kicker" twierdzi, że Polak również otrzyma taką propozycję. "To, czy przyjmie taką ofertę pozostaje sprawą otwartą" - podaje niemiecki dziennik. "Lewandowski nie chce odchodzić, jeśli Bayern zatrzyma go na obecnych warunkach" - dodano.