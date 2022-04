Kto zostanie mistrzem Polski? Wielkie emocje na finiszu ekstraklasy

Rywalizacja o mistrzowski tytuł już dawno nie była tak zacięta. Choć przez pewien czas Lech Poznań miał sporą przewagę, drużyna Macieja Skorży została dogoniona przez Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa. Jeszcze w środę wszystkie te trzy drużyny miały po 59 punktów.

Zagłębie Lubin rozstrzygnie losy mistrzostwa Polski?

Tego dnia doszło jednak do arcyważnego meczu w Szczecinie. Pogoń przegrała u siebie z Rakowem Częstochowa 1:2. W efekcie po 30. kolejkach Lech Poznań i Raków mają po 62 punkty, a Pogoń 59 punktów. Co prawda do końca sezonu pozostały cztery kolejki, ale wydaje się, że kwestia mistrzostwa Polski rozstrzygnie się między Rakowem i Lechem. Tym bardziej że szczecinianie nie dość, że mają trzy punkty straty do obu tych zespołów, to jeszcze gorszy bilans bezpośrednich spotkań zarówno z Rakowem, jak i Lechem.

Sprawa jest prosta. Cztery wygrane częstochowian do końca sezonu sprawią, że to oni zostaną mistrzami Polski. To dlatego, że mają lepszy bilans bezpośrednich meczów z Lechem. U siebie zremisowali 2:2, a w rewanżu wygrali w Poznaniu 1:0. Każda strata punktów przez Raków i komplet wygranych Lecha, sprawi, że to drużyna Macieja Skorży wywalczy tytuł.

Jak wygląda terminarz Lecha i Rakowa? Poznaniacy mają po dwa mecze u siebie i na wyjeździe. Natomiast częstochowianie aż trzy spotkania rozegrają przed własną publicznością. Co ciekawe, gdyby zsumować miejsca rywali tych drużyn w czterech ostatnich kolejkach, to wychodzi ta sama liczba - 44.

Lech w wydaje się najtrudniejszym spotkaniu zagra na wyjeździe z piątym obecnie w tabeli - Piastem Gliwice, który wciąż ma szansę na zajęcie czwartej pozycji. Drużynę Macieja Skorży czekają też wyjazdowe derby Poznania. W ostatniej kolejce Lech zmierzy się z Zagłębiem Lubin, które być może wtedy będzie jeszcze walczyć o utrzymanie w lidze.

Właśnie z lubinianami, w przedostatniej kolejce zagra na wyjeździe Raków. A zatem Zagłębie może rozdać karty w walce o mistrzowski tytuł. Kto wie jednak, czy najtrudniejszy pojedynek nie czeka drużynę Marka Papszuna w ostatniej kolejce. Wtedy do Częstochowy przyjedzie obecnie czwarta w tabeli - Lechia Gdańsk.

Jeszcze trudniejszy terminarz ma Pogoń. Szczecinianie m.in. podejmą Legię Warszawa i zagrają na wyjazdach ze Śląskiem Wrocław i Lechią Gdańsk.

Raków mogą niepokoić wyniki I rundy

Gdyby Lech i Raków powtórzyli wyniki z pierwszej rundy z pozostałymi rywalami, to wówczas mistrzostwo zdobyliby ci pierwsi. Poznaniacy zdobyli bowiem aż dziesięć punktów (0:0 ze Stalą, 1:0 z Piastem, 2:0 z Wartą i 3:2 z Zagłębiem), a częstochowianie zaledwie cztery (0:0 z Górnikiem Łęczną, 0:1 z Cracovią, 4:0 z Zagłębiem i 1:3 z Lechią).

Terminarz Lecha Poznań:

31. kolejka: Stal Mielec (dom)

32. kolejka: Piast Gliwice (wyjazd)

33. kolejka: Warta Poznań (wyjazd)

34. kolejka: Zagłębie Lubin (dom)

Terminarz Rakowa Częstochowa:

31. kolejka: Górnik Łęczna (dom)

32. kolejka: Cracovia (dom)

33. kolejka: Zagłębie Lubin (wyjazd)

34. kolejka: Lechia Gdańsk (dom)

Terminarz Pogoni Szczecin: