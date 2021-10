Cristiano Ronaldo chce transferu za ponad 100 mln. Wybrał już piłkarza. Naciska na United

Cristiano Ronaldo wrócił tego lata do Manchesteru United. Chociaż klub z Old Trafford wzmocnił ofensywę, pozyskując dodatkowo Jadona Sancho z Borussii Dortmund, to zdaniem Portugalczyka siła rażenia drużyny Ole Gunnara Solskjaera wciąż nie jest wystarczająca.

Tak przynajmniej twierdzi włoski portal Calciomercato.it, który poinformował, że Ronaldo chce, by Manchester United sprowadził Federico Chiesę z Juventusu. Portugalczyk spotkał Włocha w klubie z Turynu i według włoskiego portalu chciałby raz jeszcze stworzyć z nim duet napastników. Ronaldo ma naciskać na zarząd klubu, by ten kupił mistrza Europy, z którym Portugalczyk zaprzyjaźnił się w poprzednim klubie.

Ronaldo naciska na transfer Chiesy?

Agent Ivan Reggiani analizuje, że koszt takiego transferu mógłby wynieść nawet ponad 100 milionów euro. - Myślę, że na ten transfer wywierana jest mocna presja. Chiesa jest doceniany w Anglii i ma duże poparcie Ronaldo. Taki transfer spokojnie przekroczyłby 100 milionów euro. Zawodnikiem interesują się jeszcze dwa-trzy kluby, które mogłyby zapłacić za niego 120-130 milionów - powiedział Reggiani. Włosi spekulują, że Chiesą interesuje się też m.in. Chelsea.

Gdyby Manchester United rzeczywiście chciał kupić Włocha, to zapewne musiałby też sprzedać jednego z ofensywnych zawodników. Dziś Solskjaer ma do wyboru nie tylko Ronaldo i Sancho, ale też m.in. Marcusa Rashforda, Anthony'ego Martiala, Masona Greenwooda czy Edinsona Cavaniego.

Chiesa zawodnikiem Juventusu jest od października zeszłego roku. Klub wypożyczył go na dwa lata z Fiorentiny. Za pierwszy rok wypożyczenia Juventus zapłacił trzy miliony euro, za kolejny dodatkowe siedem milionów. Klub z Turynu wpisał też obowiązkową klauzulę wykupu piłkarza za dodatkowe 40 milionów euro plus 10 milionów euro w bonusach.

W poprzednim sezonie Chiesa rozegrał 46 meczów, w których strzelił 15 goli i miał 11 asyst. W obecnych rozgrywkach Włoch zagrał siedem spotkań, zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę.