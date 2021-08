Wyciekły zarobki Cristiano Ronaldo w Manchesterze United. Tyle zgarnie za jeden tydzień

Tegoroczne letnie okienko transferowe jest zdecydowanie jednym z najciekawszych w ostatnich latach, a być może nawet w całej historii. Do niedawna nikt sobie nie wyobrażał, że zarówno Leo Messi jak i Cristiano Ronaldo zmienią kluby jednego lata. Do tego zaraz może dojść do równie głośnych przenosin Kyliana Mbappe do Realu Madryt.

Wielki powrót Cristiano Ronaldo do Manchesteru. Ogromne zarobki

Największym zaskoczeniem jednak był transfer Cristiano Ronaldo. O odejściu Portugalczyka z Juventusu mówiło się już od kilku miesięcy, ale do końca wydawało się to mało prawdopodobne. Najwyraźniej jednak na jego decyzję wpłynęła zmiana na stanowisku trenera w Turynie. W dodatku kiedy było już wiadomo, że Ronaldo opuści Juventus i przeniesie się do Manchesteru City, nastąpił niespodziewany zwrot akcji.

Ronaldo zamiast do City trafił do Manchesteru United. Dla Portugalczyka jest to wielki powrót do klubu, w którym jego gwiazda rozbłysła najbardziej i gdzie zapracował sobie na rekordowe jak na tamte czasy transfer do Realu Madryt. Angielski klub zapłacił Juventusowi za 36-latka 20 milionów euro, a kolejne trzy miliony będą wypłacane w zależności od realizacji ustalonych zmiennych.

Wiadomo już także, ile Ronaldo zarobi w Manchesterze United. Portugalczyk podpisał z angielskim klubem dwuletni kontrakt, który gwarantuje mu pensję w wysokości 480 tysięcy funtów tygodniowo, czyli około 25 milionów rocznie. Zostanie więc zdecydowanie najlepiej zarabiającym zawodnikiem na Old Trafford. Do tej pory tym mianem mógł się chwalić bramkarz David De Gea, który zarabia 375 tysięcy funtów tygodniowo.