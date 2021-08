Sensacyjny zwrot akcji! Man City nie chce Ronaldo! "Jest otwarty na wielki powrót"

Transfer Cristiano Ronaldo do Manchesteru City wydawał się kwestią czasu. Juventus miał zainkasować za Portugalczyka 25-30 milionów euro. Ronaldo miał podpisać kontrakt z Manchesterem City do końca czerwca 2023 roku, a za sezon miał zarobić 20 milionów euro. Na konferencji prasowej trener Juventusu Massimiliano Allegri potwierdził, że Ronaldo nie chce już grać w Juventusie.

Sprawy przybrały jednak inny obrót. Już wcześniej Francesc Aguilar z hiszpańskiej gazety "Mundo Deportivo" poinformował o widocznym podziale w Manchesterze City. Na transfer Cristiano Ronaldo naciska szejk Mansour bin Zayed al-Nahyan, który czuje się ukąszony przez Paris Saint-Germain i chce odpowiedzieć na transfer Leo Messiego. Po drugiej stronie z kolei jest Pep Guardiola, który nie jest zwolennikiem takiego ruchu.

Ronaldo jednak nie dla City! Wykorzysta to United?

Okazuje się, że na swoim postawił Pep Guardiola. Cristiano Ronaldo nie przejdzie do Manchesteru City. Taką informację podało BBC. Klub miał szansę pozyskać Portugalczyka, ale ostatecznie wycofał się z transakcji "po dokładnym przeanalizowaniu sprawy".

Niewykluczone jednak, że Ronaldo do Manchesteru i tak trafi. Tylko że nie do City, a do United. BBC informuje, że piłkarz rozmawia z działaczami swojego byłego klubu. Natomiast według Fabrizio Romano, Ronaldo miał przekazać swojemu agentowi, że "jest otwarty na dołączenie do Manchesteru". Klub w ciągu godzin ma wysłać piłkarzowi oficjalną ofertę kontraktu.

Cristiano Ronaldo występował w Juventusie w latach 2018-2021, kiedy to za 117 milionów euro opuścił Real Madryt. Napastnik wystąpił w 134 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 101 bramek oraz zanotował 22 asysty.

