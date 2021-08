"Spełniają się scenariusze rodem z science fiction". Komentarze po transferze Cristiano Ronaldo

Od kilku dni pojawiały się doniesienia dotyczące transferu Ronaldo z Juventusu. Portugalczyk w piątek poinformował swoich kolegów z zespołu o odejściu. Następnie z wyścigu o zawodnika odpadł Manchester City, a kolejni dziennikarze zapowiadali, że czeka nas wielki powrót piłkarza do klubu, w którym osiągał pierwsze tak wielkie sukcesy.

Stało się! To już oficjalne! Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United!

Cristiano Ronaldo wraca na Old Trafford

Wreszcie stało się! Manchester United właśnie oficjalnie potwierdził transfer Cristiano Ronaldo. "Witaj w domu, Cristiano" - napisano na oficjalnym koncie na Twitterze klubu.

"Manchesterowi United miło potwierdzić, że klub porozumiał się z Juventusem ws. transferu Cristiano Ronaldo" - czytamy na oficjalnej stronie klubu z Manchesteru. Zawodnik ma zostać piłkarzem Manchesteru United w momencie, gdy porozumie się z Ronaldo ws. umowy indywidualnej i jej warunków, a także oficjalnych spraw dotyczących transferu - paszportu i przeprowadzonych zapewne w najbliższych godzinach testów medycznych.

Internauci nie dowierzają

"Miałem 13 lat, gdy chłop wchodził do United po raz pierwszy. Mam 31, gdy wchodzi po raz drugi. I on ciągle jest znakomitym piłkarzem" - napisał Sebastian Chabiniak. "Dobra. Ostatnie życzenie do złotej rybki. Prezentacja Cristiano powinna się odbyć przy wypełnionym po brzegi Old Trafford z sir Aleksem Fergusonem u boku na środku murawy. Po prostu muszą to tak zorganizować" - skomentował Filip Kapica.

"Chciałem w Premier League zobaczyć Messiego, a zobaczę ponownie Ronaldo. Czyli wyszło nawet lepiej. Fantastyczny transfer, wielki powrót" - ocenił transfer Jarosław Koliński. "Cristiano Ronaldo wraca do domu! Niesamowity zwrot sytuacji i kolejny fenomenalny transfer Manchesteru United. Portugalczyk znów w Premier League? Lubię" - dodał Darek Kosiński.

Internauci nie byli również w stanie uwierzyć, jak wiele niespodziewanych ruchów potwierdzono podczas obecnego okienka transferowego. "Co za szalony rok. Surrealistyczny w wielu kwestiach. Spełniło się wiele scenariuszy, które do tej pory były rodem z science fiction. A jeszcze nie skończył się sierpień" - napisał Kamil Gieroba. "Takiego okienka transferowego chyba jeszcze nie było" - dodał krótko Radosław Nawrot.