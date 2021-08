Kreska na wykresie pionowo w górę! Giełda zareagowała na transfer Cristiano Ronaldo!

Od kilku dni pojawiały się doniesienia dotyczące transferu Ronaldo z Juventusu. Portugalczyk w piątek poinformował swoich kolegów z zespołu o odejściu. Następnie z wyścigu o zawodnika odpadł Manchester City, a kolejni dziennikarze zapowiadali, że czeka nas wielki powrót piłkarza do klubu, w którym osiągał pierwsze wielkie sukcesy.

Wreszcie stało się - Manchester United oficjalnie potwierdził transfer Cristiano Ronaldo. "Witaj w domu, Cristiano" - napisano na oficjalnym koncie na Twitterze klubu.

"Manchesterowi United miło potwierdzić, że klub porozumiał się z Juventusem ws. transferu Cristiano Ronaldo" - czytamy na oficjalnej stronie klubu z Manchesteru. Zawodnik ma zostać piłkarzem Manchesteru United w momencie, gdy porozumie się z Ronaldo ws. umowy indywidualnej i jej warunków, a także oficjalnych spraw dotyczących transferu - paszportu i przeprowadzonych zapewne w najbliższych godzinach testów medycznych.

Akcje Manchesteru mocno w górę. Efekt Ronaldo

To jeden z największych hitów transferowych tego lata. Manchester United wzmocnił się tym samym nie tylko sportowo, ale również marketingowo. Można się spodziewać, że koszulki z nazwiskiem Portugalczyka będą się sprzedawać znakomicie. Pewne jest natomiast to, że po transferze Cristiano znacznie wzrosła wartość klubu. Analitycy firmy "vysyble" dostrzegli, że w związku z przejściem gwiazdora do Manchesteru United, akcje klubu podrożały o 10%. Ceny szły w górę już wcześniej, kilka godzin przed oficjalnym potwierdzeniem, w związku ze spekulacjami dotyczącymi możliwego transferu.

Cristiano Ronaldo występował w Juventusie w latach 2018-2021, kiedy to za 117 milionów euro opuścił Real Madryt. Napastnik wystąpił w 134 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 101 bramek oraz zanotował 22 asysty. Już raz grał też dla Manchesteru United, w którym spędził sześć lat - był zawodnikiem klubu z Premier League od 2003 do 2009 roku. Sięgnął tam po zwycięstwo w Lidze Mistrzów w 2008 roku, a także trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii i raz krajowy puchar.