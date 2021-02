Alisson Becker w żałobie. Tragiczna śmierć ojca bramkarza Liverpoolu

Jose Becker utonął w jeziorze na południu Brazylii w pobliżu swojej posiadłości letniskowej. 57-latek miał pływać w okolicy tamy w miejscowości Rincao do Inferno. Rodzina postanowiła zgłosić zaginięcie około godziny 17 czasu lokalnego, ponieważ Becker długo nie wracał do domu. Straż pożarna z Capava do Sul rozpoczęła poszukiwania od razu po zgłoszeniu i o godzinie 23:59 odnaleźli ciało zaginionego.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjny wybór na podium Ikony Futbolu 2020. "Kimmich powinien być na jego miejscu" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]

Wyjaśniła się sytuacja Kamila Grosickiego. Po sezonie będzie wolnym zawodnikiem

Dramat w rodzinie Alissona Beckera. Nie żyje ojciec bramkarza. Kluby składają kondolencje.

Obaj synowie Jose Beckera są bramkarzami. Młodszy Alisson jest zdecydowanie bardziej znany. Reprezentuje barwy Liverpoolu, ale również jest podstawowym bramkarzem reprezentacji Brazylii. Starszego Muriela bardziej znają na lokalnym podwórku. Oprócz krótkiego epizodu w portugalskim Belenenses całą karierę spędził w Brazylii. Aktualnie reprezentuje barwy Fluminense.

Teraz z klubów zawodników zaczynają napływać kondolencje. Pierwsze słowa wsparcia przekazały na Twitterze Internacional Porto Alegre, w którym obaj synowie Jose Beckera rozpoczynali kariery oraz Fluminense w którym aktualnie występuje Muriel.

- Jesteśmy głęboko poruszeni wiadomością o śmierci Jose Agostinho Beckera, ojca bramkarzy Muriela i Alissona. Wszystkim przyjaciołom i rodzinie przesyłamy wyrazy wsparcia - czytamy we wpisie Fluminense.

Alisson Becker jest bramkarzem Liverpoolu od 2018. W tym czasie według rozegrał 115 meczów w których zaliczył 52 czyste konta. Wygrał między innymi Ligę Mistrzów i Premier League. Zdobył także nagrodę FIFA dla najlepszego bramkarza w 2019 roku.

Moder opowiedział o pobycie w Brighton. "Zrobiło to na mnie wrażenie"