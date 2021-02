Moder opowiedział o pobycie w Brighton. "Zrobiło to na mnie wrażenie"

Transfer Jakuba Modera do Brighton został ogłoszony w październiku zeszłego roku. Cena, jaka została za niego zapłacona to około 10 milionów euro, dzięki czemu pomocnik stał się najdroższym piłkarzem Ekstraklasy w historii. Zawodnik miał się jednak przenieść do nowego zespołu dopiero latem i w tym czasie zostać w Lechu w ramach wypożyczenia. Ostatecznie Anglicy postanowili skrócić pobyt Polaka w Poznaniu i ściągnąć go już w styczniu. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Michała Karbownika, który również przeniósł się do Brighton i obaj walczą teraz o pierwsze skład.

Zobacz wideo "Chcielibyśmy więcej Moderów, mniej Krychowiaków. Ale Grzesiek bardzo się przyda reprezentacji"

Jakub Moder opowiada o swoim pobycie w Anglii. "Czasem nie mam pojęcia, o czym mówią"

Jakub Moder został wybrany Ligowcem Roku i Odkryciem Roku w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna". Z tej okazji udzielił gazecie obszernego wywiadu, w którym ujawnia kulisy swojego przejścia do Brighton oraz opowiada o swoich odczuciach po pierwszych kilku tygodniach pobytu w Anglii.

Polak odniósł się do ceny, jaka została za niego zapłacona i czy nie ciąży mu to, że jest najdroższym piłkarzem, który odszedł z polskiej Ekstraklasy. - Patrząc z perspektywy całej Premier League kwota nie jest wysoka, ale sprawdziłem, że najdroższy do tej pory zawodnik sprowadzony do Brighton kosztował 20 milionów, czyli dla mojego klubu wydanie 10 milionów to duża inwestycja - powiedział Moder - Czuję, że będę ważnym piłkarzem dla Brighton, więc w żaden sposób mnie ta kwota nie przytłacza.

Pomocnik opisuje również, jakie były jego pierwsze wrażenia z pobytu w nowym klubie. - Poziom wyszkolenia zawodników jest dużo większy niż w Polsce. Piłkarze myślą szybciej, widzą więcej, podają na jeden, dwa kontakty. Zrobiło to na mnie wrażenie - mówi zawodnik - Mogę się tu dużo nauczyć. Dodał również, jak wygląda u niego sprawa znajomości języka. - Ja niby wszystko rozumiem, potrafię się też dogadać, natomiast gdy chłopaki z Anglii w szatni zaczynają rozmawiać ze sobą szybko, z akcentem, ucinają końcówki słów, czasem nie mam pojęcia, o czym mówią. W kontakcie z nami dbają jednak o wymowę, żebyśmy mogli ich zrozumieć. Mają do nas dużo szacunku - zakończył.

21-latek nie ukrywa też, że nie boi się występów w Premier League i czuje, że jest na nie gotowy. - Uważam, że jestem gotowy do gry w Premier League. Wiadomo, muszę cały czas pracować nad pewnym aspektami. Jedną z tych rzeczy jest praca na siłowni. Wiem, że tutaj mam duże możliwości i mogę się tu bardzo rozwinąć - podkreśłił podczas rozmowy.

Na koniec odniósł się do tego, jaki ma kontakt z Michałem Karbownikiem, który przeszedł podobną drogę do Brighton co on i co sądzi na temat nowego selekcjonera reprezentacji Polski, Paulo Sousy. - Trzymamy się razem z Michałem. Kontakt się zwiększył od kiedy dowiedzieliśmy się, że będziemy razem grali dla Brighton. To nie jest tak, że on grał w Legii Warszawa to nie będę z nim rozmawiał - żartował były zawodnik Lecha Poznań. - Zostałem zaproszony na spotkanie online z Paulo Sousą i zrobił on na mnie dobre wrażenie. Selekcjoner i jego sztab mają być cały czas w kontakcie z piłkarzami.

Jakub Moder jak do tej pory zagrał tylko w jednym spotkaniu w Brighton. Był to mecz Pucharu Anglii z Leicester. Wcześniej reprezentował barwy Lecha Poznań, w którym rozegrał 56 spotkań. Ma na swoim koncie również sześć występów w barwach reprezentacji Polski.

