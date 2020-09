Leo Messi ustalił warunki kontraktu z nowym klubem! 700 mln euro

To już niemal pewne: Leo Messi odejdzie latem z Barcelony. Prawnicy Argentyńczyka przekonują, że już jest wolnym zawodnikiem, z kolei klub oraz władze ligi hiszpańskiej uważają, że wciąż ma ważną umowę z Barcą. To jednak nie przeszkadza mu negocjować z ws. indywidualnego kontraktu z Manchesterem City, który jest najpoważniejszym kandydatem do zatrudnienia Messiego.

Jak informuje "Daily Record", Leo Messi może liczyć na zarobki w wysokości aż 700 milionów euro! Tyle Argentyńczyk miałby zarobić przez najbliższe pięć lat. Trzy najbliższe sezony spędziłby w Manchesterze City, po czym przeniósłby się do Stanów Zjednoczonych, by przez dwa lata występować w New York City FC.

W środę spotkanie ojca Leo Messiego z prezesem Barcelony

Jorge Messi jest nie tylko ojcem Leo, ale również jego agentem. Przyleci w środę do Hiszpanii z Argentyny, aby pomóc przełamać trwający impas między klubem a zawodnikiem. ESPN podaje, że Jorge Messi zażąda, aby FC Barcelona pozwoliła opuścić Leo klub za darmo. Z kolei prezes Blaugrany Bartomeu zaproponuje, aby Leo Messi podpisał nową umowę, która pozwoliłaby mu zostać na Camp Nou do 2023 roku.

ESPN nie ujawnił dokładnych warunków umowy, ale potwierdził, że wynagrodzenie byłoby podobne do tego, które obecnie dostaje w ciągu roku, czyli około 100 mln brutto. FC Barcelona obawia się jednak, że nie będzie to proste, aby nakłonić piłkarza do pozostania w klubie. Wcześniej ESPN poinformował, że FC Barcelona planuje odpowiedzieć na najnowszy burofax Messiego, który został przesłany do klubu w zeszłym tygodniu.

