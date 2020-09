Suarez w Juventusie? Nie tak prędko. Inny gigant chce Urugwajczyka i ma potężne argumenty

Zobacz wideo Setien zwolniony, co z Messim? "Może byłoby lepiej, gdyby ten związek się zakończył"

Luis Suarez chciałby pozostać w Barcelonie i wypełnić swój kontrakt, który obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Kilka dni temu Radio COPE przekazało, że Urugwajczyk nie może pogodzić się z tym, jak pozostał potraktowany przez Ronalda Koemana, który telefonicznie poinformował zawodnika, że nie widzi go w zespole Blaugrany na kolejny sezon. Wszystko wskazuje zatem na to, że napastnik będzie miał nowy klub.

REKLAMA

Sytuację tę chce wykorzystać Juventus.Wg "La Gazzetta dello Sport" Urugwajczyk już ustalił warunki indywidualnego kontraktu z mistrzem Włoch. 33-latek miałby zastąpić Gonzalo Higuaina, który odejdzie z mistrza Włoch. Wiceprezes "starej Damy" Pavel Nedved miał osobiście kontaktować się z Suarezem. W zespole z Turynu Urugwajczyk mógłby liczyć na zarobki około 10 mln euro rocznie netto, czyli taką samą pensją, jaką ma obecnie na Camp Nou.

PSG wygra walkę z Juventusem o Suareza? Neymar kluczem do transferu

Tancredi Palmeri, włoski dziennikarz beIN Sports, poinformował, że pojawił się nowy klub na rynku transferowym, który chce ubiec Juventus. - PSG kontaktowało się z piłkarzem, Neymar też nad tym pracuje. PSG może uprzedzić Juventus, ponieważ zostanie mocno odciążony budżet płacowy klubu - około 20 mln euro, po odejściu Cavaniego i Thiago Silvy - napisał Palmeri na Twitterze.

Neymar od wielu lat przyjaźni się z Suarezem. Podczas ich wspólnego pobyty w Barcelonie obaj zawodnicy doskonale się rozumieli, a kataloński klub w 2015 roku wywalczył z nimi w składzie potrójną koronę - mistrzostwo i Puchar Hiszpanii oraz Ligę Mistrzów.

Suarez przez sześć lat w Barcelonie rozegrał 283 spotkania, strzelił 198 goli i zaliczył 109 asyst. Jeżeli klub chciałby wypchnąć go z Camp Nou przed wygaśnięciem umowy, to musiałby liczyć się z ogromnym odszkodowaniem dla Urugwajczyka, które wynosi aż 14 mln euro.

Przeczytaj także: