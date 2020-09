Zaskakująca porada Guardioli dla Messiego. "Mundo Deportivo" ujawnia

To już niemal pewne, że Leo Messi odejdzie latem z FC Barcelony. Prawnicy Argentyńczyka przekonują, że już jest wolnym zawodnikiem, z kolei klub oraz władze ligi hiszpańskiej uważają, że wciąż ma ważną umowę z Barcą. W poniedziałek odbył się pierwszy trening Barcelony z Ronaldem Koemanem jednak Messi się na nim nie pojawił, bo twierdzi, że jego kontrakt jest już nieważny. Tymczasem - zdaniem niektórych hiszpańskich mediów - Pep Guardiola udzielił Messiemu zaskakującej rady.

Guardiola doradza Messiemu pozostanie w Barcelonie. Co dalej z transferem Argentyńczyka?

Sytuacja prawna Messiego wciąż nie jest jasna. To jednak nie przeszkadza mu negocjować indywidualnego kontraktu z Manchesterem City, który jest najpoważniejszym kandydatem do zatrudnienia Messiego. Argentyńczyk miałby spędzić trzy lata w City, a potem przeprowadzić się na co najmniej dwa lata do Nowego Jorku i występować w drużynie MLS. Tak ma wyglądać przyszłość Leo Messiego. A zarobki piłkarza zwalają z nóg. 33-latek, po pięciu latach gry, miałby się wzbogacić o 500 mln euro. Problem w tym, że jedyną możliwością sprowadzenia Messiego, która nie złamie zasad Finansowego Fair Play przez Manchester, jest sprowadzenie go na zasadzie wolnego transferu. Na taki nie godzi się jednak Barcelona, która oczekuje za niego 700 mln euro (klauzula odstępnego wpisana w kontrakt piłkarza).

Możliwe jest jeszcze jedno wyjście - Messi mógłby odejść już teraz, ale musiałby zagwarantować Barcelonie, że przez najbliższy rok, do końca trwania pierwotnej umowy z Katalończykami, nie podpisze umowy z żadnym klubem. Dzięki temu piłkarz uwolniłby się od klubu, w którym nie chce już grać, ale jednocześnie skazałaby się na roczną przerwę.

Zdaniem Pepa Guardioli, trenera Manchesteru City, z którym Messi chce współpracować, coś takiego dla żadnej ze stron nie byłoby korzystne. Dziennikarze "Mundo Deportivo" twierdzą, że Guardiola doradził Messiemu, by ten został w Barcelonie na jeszcze jeden sezon, wypełnił kontrakt i dopiero za rok przeszedł do Manchesteru.

Takie rozwiązanie też generuje jednak pewne problemy i niewiadome. Messi do Manchesteru City chce przejść głównie ze względu na Guardiolę. Kontrakt hiszpańskiego trenera wygasa jednak w czerwcu 2021 roku. Nie wiadomo więc, czy za rok nadal będzie on prowadził Manchester. A przejście do "The Citizens" z innym trenerem na ławce, dla Messiego atrakcyjną opcją już nie jest.

ESPN: "Interpretacja klauzuli w kontrakcie Messiego na różne sposoby". O wszystkim rozstrzygnie sąd?

Według kilku ekspertów prawnych, z którymi konsultował się ESPN, klauzula zawarta w umowie Messiego można interpretować na różne sposoby. Jeśli on i klub nie mogą dojść do porozumienia, różnica zdań może jeszcze doprowadzić do sprawy sądowej.

ESPN twierdzi, że oferta Barcelony dla Messiego, aby przedłużyć jego kontrakt na Camp Nou o dodatkowe dwa lata, pozostaje wciąż aktualna. Prezydent Barcy Josep Maria Bartomeu chce spotkać się z ojcem i agentem Messiego, Jorge, gdy wyląduje w Hiszpanii w tym tygodniu.

Bartomeu chciałby, aby Leo Messi podpisał umowę, która pozwoliłaby Leo zostać na Camp Nou do 2023 roku. ESPN nie ujawnił dokładnych warunków umowy, ale potwierdził, że wynagrodzenie byłoby podobne do tego, które obecnie dostaje w ciągu roku, czyli około 100 mln brutto. FC Barcelona obawia się jednak, że nie będzie to proste, aby nakłonić piłkarza do pozostania w klubie.

